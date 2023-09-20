Wednesday, 20 September 2023 10:04 GMT

هيئة الشباب: حريصون على دعم مواهب الشباب وتمكينهم في المجالات كافة

9/20/2023 2:36:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- أكدت الهيئة العامة للشباب اليوم الأربعاء الحرص على دعم مواهب الشباب وقدراتهم وصولا إلى تمكينهم في المجالات كافة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام بالهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي خلال حفل تكريم المشاركين في برنامج (قادة المستقبل) الذي شهد مشاركة واسعة.
وقال الجنوبي إن البرنامج الذي جاء ضمن الأنشطة الصيفية وشهد مشاركة 100 شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 17 عاما استهدف تعزيز روح القيادة لدى المشاركين وتدريبهم على مجموعة من المهارات المهنية التي تساعدهم على التفوق في مساراتهم المهنية.
وأفاد بأن البرنامج يعد من المشاريع المهمة مضيفا أنه ستكون هناك مشاريع مشابهة لتعزيز مهارات الشباب وإظهار بداعاتهم.
ودعا الشباب إلى متابعة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على البرامج والأنشطة المقدمة.
يذكر أن برنامج قادة المستقبل يعد الأول من نوعه في دولة الكويت ويستهدف إعداد وتأهيل الطلاب لشغل وظائف مختلفة وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات.
ومن خلال البرنامج تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية والتخطيط الفعال وبناء المهارات القيادية. (النهاية)

م ي / م ص ع



MENAFN20092023000071011013ID1107108982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث