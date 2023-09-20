الصفدي ورئيس الشيوخ المصري: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

عمان 20 أيلول (بترا)- التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة البرلمانية منها، بحضور السفير المصري لدى المملكة محمد سمير .

وأكد الصفدي وعبد الرازق أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة وأن التنسيق بين قيادة كلا البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته، حيث يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إدامة التشاور خدمة لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدان أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حافظت على هوية المدينة المقدسة.

وتناول اللقاء سبل آليات تعزيز التعاون الاقتصادي، وضرورة المضي قدماً بتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي بما يعود بالنفع على البلدان الشقيقة الثلاثة.

وعبر الصفدي عن وقوف الأردن دوماً إلى جانب مصر في قضية سد النهضة والوقوف إلى جانب استقرارها واتخاذ كل ما تراه مناسباً في الحفاظ على أمنها القومي.

من جهته أكد عبد الرازق على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعلى تطابق الموقفين المصري والأردني إزاء القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى، مشيراً إلى أهمية التنسيق البرلماني المشترك وتبادل الخبرات، كما ثمن مواقف الأردن الثابتة تجاه مصر وخصوصاً الموقف من سد النهضة.

--(بترا)

م خ /أز/ ع ط

20/09/2023 21:22:01