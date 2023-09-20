الأمم المتحدة ترحب بزيارة الحوثيين إلى الرياض

نيويورك 20 أيلول (بترا) -أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم عن ترحيبه بزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض.

وقال غروندبرغ في بيان صحفي إن "تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

20/09/2023 21:09:42