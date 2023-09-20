Wednesday, 20 September 2023 10:04 GMT

الأمم المتحدة ترحب بزيارة الحوثيين إلى الرياض

9/20/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 أيلول (بترا) -أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم عن ترحيبه بزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض.
وقال غروندبرغ في بيان صحفي إن "تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
20/09/2023 21:09:42

MENAFN20092023000117011021ID1107108980

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