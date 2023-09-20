الأمم المتحدة ترحب بزيارة الحوثيين إلى الرياض

الأمم المتحدة ترحب بزيارة الحوثيين إلى الرياض
التاريخ
9/20/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 20 أيلول (بترا) -أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم عن ترحيبه بزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض.
وقال غروندبرغ في بيان صحفي إن "تجدد الزخم هو خطوة مهمة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
20/09/2023 21:09:42
MENAFN20092023000117011021ID1107108980
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