اختتام برنامج التغير المناخي بمركز شابات سهل حوران
التاريخ
9/20/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 20 أيلول (بترا ) -اختتمت في مركز شابات سهل حوران، اليوم الأربعاء جلسات برنامج التغير المناخي والذي تُنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وهيئة أجيال السلام، وبمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-15 عاما.
وأشارت المدربة ولاء قازان خلال جلسات البرنامج إلى مفهوم التغيير المناخي الذي يقصد به التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.
وأضافت أنه منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، خاصة حرق الوقود الأحفوري (مثل الفحم والنفط والغاز) الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة.
وتناولت طرق التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودور الشباب في مواجهة هذه الظاهرة من خلال توظيف قدراتهم وابداعاتهم للوصول إلى حلول للتخفيف من آثار التغيير المناخي .
--(بترا )
ب.و/از/ ع ط
20/09/2023 21:01:21
MENAFN20092023000117011021ID1107108979
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