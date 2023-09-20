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اختتام برنامج التغير المناخي بمركز شابات سهل حوران

9/20/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 20 أيلول (بترا ) -اختتمت في مركز شابات سهل حوران، اليوم الأربعاء جلسات برنامج التغير المناخي والذي تُنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وهيئة أجيال السلام، وبمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 12-15 عاما.
وأشارت المدربة ولاء قازان خلال جلسات البرنامج إلى مفهوم التغيير المناخي الذي يقصد به التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.
وأضافت أنه منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، خاصة حرق الوقود الأحفوري (مثل الفحم والنفط والغاز) الذي ينتج غازات تحتبس الحرارة.
وتناولت طرق التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودور الشباب في مواجهة هذه الظاهرة من خلال توظيف قدراتهم وابداعاتهم للوصول إلى حلول للتخفيف من آثار التغيير المناخي .
--(بترا )
ب.و/از/ ع ط
20/09/2023 21:01:21

MENAFN20092023000117011021ID1107108979

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