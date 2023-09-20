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ولي العهد يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن غدا

9/20/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 أيلول (بترا) – يقوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، غدا الخميس، بزيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن تستمر يومين.
ويلتقي سموه خلال الزيارة مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورؤساء لجان وأعضاء في الكونغرس، وممثلي مراكز بحثية وفكرية بواشنطن.
كما يلتقي سمو ولي العهد روادا ورجال أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة.
وكان سمو ولي العهد قد أنهى زيارته إلى نيويورك بعد أن رافق جلالة الملك عبدالله الثاني لحضور اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
--(بترا)
أز/ع ط
20/09/2023 21:07:56

MENAFN20092023000117011021ID1107108978

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