ولي العهد يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن

ولي العهد يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن
التاريخ
9/20/2023 2:36:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 21 أيلول (بترا) – يقوم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،
اليوم الخميس، بزيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن تستمر يومين.
ويلتقي سموه خلال الزيارة مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورؤساء لجان وأعضاء في الكونغرس، وممثلي مراكز بحثية وفكرية بواشنطن.
كما يلتقي سمو ولي العهد روادا ورجال أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة.
وكان سمو ولي العهد قد أنهى زيارته إلى نيويورك بعد أن رافق جلالة الملك عبدالله الثاني لحضور اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
--(بترا)
أز/ع ط
20/09/2023 21:07:56
MENAFN21092023000117011021ID1107108978
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