الصفدي يواصل لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية في نيويورك

نيويورك، 20 أيلول (بترا)- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد الصفدي ونظيره وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اجتماعاً أكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين، وتناول عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة. وتبادل الوزيران وجهات النظر إزاء المواضيع المطروحة على أجندة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى الصفدي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبحث معه العلاقات الثنائية، والأوضاع في الجنوب السوري، وجهود حل الأزمة السورية، إضافة إلى القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

كما أجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات تناولت العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا. وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة لمساعدتها في مواجهة أعباء اللجوء، وفي دعم العملية التنموية.

إلى ذلك، عقد الصفدي ووزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، يوم أمس، اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعديد قضايا إقليمية ودولية.

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم. وناقش الوزيران أهمية دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإحياء العملية السلمية.

وأجرى الصفدي ووزير خارجية جمهورية هندوراس إدواردو إنريكي، يوم أمس، مباحثاتٍ تناولت العلاقات الثنائية بين الأردن وهندوراس. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية.

كما أجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، يوم أمس، محادثات تناولت آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك. وبحث الوزيران مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا شهر كانون الثاني من العام الجاري.

--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط

20/09/2023 20:49:18