ولي العهد يلتقي في نيويورك مسؤولا بريطانيا

نيويورك 20 أيلول (بترا)- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.

وأكد سمو ولي العهد أن أولوية الأردن في المنطقة تتمثل بضرورة استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية، لافتا إلى الدور المهم للمملكة المتحدة في هذا الشأن.

وأشار سموه إلى الجهود الأردنية الحثيثة في مكافحة عمليات التهريب غير المشروعة على حدود الأردن، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك جهد دولي في هذا الصدد.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري والأمن السيبراني، الذي يحظى بمستوى عالٍ من التنسيق بين البلدين.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

أز/ع ط

20/09/2023 20:44:36