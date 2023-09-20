ورشة توعوية باربد حول الأمن السيبراني

إربد 20 أيلول (بترا)- بدأت اليوم الأربعاء، في إربد ورشة توعوية حول" مفهوم الأمن السيبراني" بتنظيم من مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز الأمن السيبراني.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من موظفي وزارة التربية والمجتمع المحلي،إلى توعية المشاركين ورفع درجة المعرفة المتخصصة لديهم حول الأمن السيبراني ، في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة عبر الإنترنت خاصة الاختراق والاستغلال الخاطئ للمعلومات الخاصة .

وقدم عدد من المدربين المختصين من المركز عرضًا للمخاطر التي يمكن ان يتسبب بها عدم الاهتمام بالأمن السيبراني على الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات وكيف يمكن للموظف أن يحمي عمله ووثائق مؤسسته من الهجمات.

--(بترا)

ا.ح/أز/ ع ط

20/09/2023 20:33:37

