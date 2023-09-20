ورشة توعوية باربد حول الأمن السيبراني

ورشة توعوية باربد حول الأمن السيبراني
التاريخ
9/20/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 20 أيلول (بترا)- بدأت اليوم الأربعاء، في إربد ورشة توعوية حول" مفهوم الأمن السيبراني" بتنظيم من مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز الأمن السيبراني.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها عدد من موظفي وزارة التربية والمجتمع المحلي،إلى توعية المشاركين ورفع درجة المعرفة المتخصصة لديهم حول الأمن السيبراني ، في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة عبر الإنترنت خاصة الاختراق والاستغلال الخاطئ للمعلومات الخاصة .
وقدم عدد من المدربين المختصين من المركز عرضًا للمخاطر التي يمكن ان يتسبب بها عدم الاهتمام بالأمن السيبراني على الأنظمة الإلكترونية في المؤسسات وكيف يمكن للموظف أن يحمي عمله ووثائق مؤسسته من الهجمات.
--(بترا)
ا.ح/أز/ ع ط
20/09/2023 20:33:37
MENAFN20092023000117011021ID1107108975
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