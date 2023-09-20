فوز الأهلي على السلط بدوري كرة اليد

عمان 20 أيلول (بترا)- فاز فريق الأهلي على فريق السلط بنتيجة 29-28 في المباراة القوية التي جرت اليوم الأربعاء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين في إطار منافسات المربع الذهبي في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.

رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة متصدر الدوري وبقي السلط بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، ثم العربي بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، ورابعا الحسين إربد برصيد 8 نقاط.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

20/09/2023 20:22:27