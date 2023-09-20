فوز الأهلي على السلط بدوري كرة اليد

فوز الأهلي على السلط بدوري كرة اليد
التاريخ
9/20/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- فاز فريق الأهلي على فريق السلط بنتيجة 29-28 في المباراة القوية التي جرت اليوم الأربعاء، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين في إطار منافسات المربع الذهبي في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة متصدر الدوري وبقي السلط بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، ثم العربي بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، ورابعا الحسين إربد برصيد 8 نقاط.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
20/09/2023 20:22:27
MENAFN20092023000117011021ID1107108974
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