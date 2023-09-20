افتتاح قمة الطموح المناخي في نيويورك

نيويورك 20 أيلول (بترا)- بدأت بمقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قمة الطموح المناخي، بمشاركة وفود دولية رفيعة ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني عالمية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الفرصة ما زالت سانحة لبناء عالم يتمتع بهواء نقي، ووظائف خضراء، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع.

وقال إن العالم يتجه إلى زيادة في درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية، ومن ثم إلى "عالم خطير وغير مستقر"، مطالبا بحماية العالم من الظواهر المناخية المتطرفة وأن يتحرك قادة العالم لتقليل الانبعاثات.

وحث الأمين العام الأممي، الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، ومضاعفة تمويل التكيف.

--(بترا)

م د/أز/ ع ط

20/09/2023 20:21:08

