افتتاح قمة الطموح المناخي في نيويورك
التاريخ
9/20/2023 2:36:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 20 أيلول (بترا)- بدأت بمقر الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قمة الطموح المناخي، بمشاركة وفود دولية رفيعة ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني عالمية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الفرصة ما زالت سانحة لبناء عالم يتمتع بهواء نقي، ووظائف خضراء، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع.
وقال إن العالم يتجه إلى زيادة في درجات الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية، ومن ثم إلى "عالم خطير وغير مستقر"، مطالبا بحماية العالم من الظواهر المناخية المتطرفة وأن يتحرك قادة العالم لتقليل الانبعاثات.
وحث الأمين العام الأممي، الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، ومضاعفة تمويل التكيف.
--(بترا)
م د/أز/ ع ط
20/09/2023 20:21:08
MENAFN20092023000117011021ID1107108973
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