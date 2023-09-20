تعادل الفيصلي والوحدات بدوري سن 19 لكرة القدم

عمان 20 أيلول (بترا) - تعادل فريقا الفيصلي والوحدات بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات دوري تحت سن 19 لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين حيث تقدم الفيصلي بهدف قبل أن يرد الوحدات بهدفين ليعود الفيصلي ويسجل التعادل في الوقت بدل الضائع.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

20/09/2023 20:18:31