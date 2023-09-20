تعادل الفيصلي والوحدات بدوري سن 19 لكرة القدم
التاريخ
9/20/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا) - تعادل فريقا الفيصلي والوحدات بنتيجة 2-2 في المباراة التي جرت، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في إطار منافسات دوري تحت سن 19 لكرة القدم.
وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين حيث تقدم الفيصلي بهدف قبل أن يرد الوحدات بهدفين ليعود الفيصلي ويسجل التعادل في الوقت بدل الضائع.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
20/09/2023 20:18:31
MENAFN20092023000117011021ID1107108972
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