لأول مرة إضراب متزامن لفئتين من أطباء بريطانيا

لأول مرة إضراب متزامن لفئتين من أطباء بريطانيا
التاريخ
9/20/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 20 أيلول (بترا)- حذّر رؤساء مستشفيات حكومية في بريطانيا، من مخاطر إضراب الأطباء على سلامة المرضى، مع توقف الأطباء الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة في إنجلترا.
وقالت شبكة سكاي نيوز ، اليوم الأربعاء، أن الأطباء وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور، في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة منذ جيل.
ونقلت سكاي نيوز عن الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة خدمات الصحة الوطنية، ماثيو تيلر، أن "إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة".
وأشارت الشبكة إلى أن الأضراب أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية، التي ما زالت تعاني من تداعيات كورونا.
--(بترا)
رش/از / ع ط
20/09/2023 20:16:51
MENAFN20092023000117011021ID1107108971
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