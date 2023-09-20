لأول مرة إضراب متزامن لفئتين من أطباء بريطانيا

لندن 20 أيلول (بترا)- حذّر رؤساء مستشفيات حكومية في بريطانيا، من مخاطر إضراب الأطباء على سلامة المرضى، مع توقف الأطباء الاستشاريين والمبتدئين عن العمل بشكل متزامن لأول مرة في إنجلترا.

وقالت شبكة سكاي نيوز ، اليوم الأربعاء، أن الأطباء وصلوا إلى طريق مسدود مع الحكومة بشأن المطالب المرتبطة بالأجور، في ظل أكبر أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة منذ جيل.

ونقلت سكاي نيوز عن الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة خدمات الصحة الوطنية، ماثيو تيلر، أن "إضراب الاستشاريين والأطباء المبتدئين في الوقت ذاته هو سيناريو مروع لطالما تخوّف منه كبار المسؤولين في قطاع الصحة".

وأشارت الشبكة إلى أن الأضراب أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد والعمليات الجراحية، لتفاقم الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية الحكومية، التي ما زالت تعاني من تداعيات كورونا.

--(بترا)

رش/از / ع ط

20/09/2023 20:16:51