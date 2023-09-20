قمة يابانية إيرانية في نيويورك تناقش قضايا دولية

قمة يابانية إيرانية في نيويورك تناقش قضايا دولية
التاريخ
9/20/2023 2:36:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 20 أيلول (بترا)- اجتمع رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو اليوم الأربعاء، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وناقشا مجموعة من القضايا الدولية شملت الملف الإيراني النووي.
وأكد كيشيدا، حسب بيان صحفي صدر من البعثة اليابانية في نيويورك، أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط على أساس علاقة الصداقة التاريخية بين اليابان وإيران، فيما قال رئيسي أنه يسعى إلى توسيع العلاقة الثنائية بين اليابان وإيران في مختلف المجالات.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة (البرنامج النووي الايراني)، واتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بشأن هذه المسألة وبحثا ايضا مواضيع دولية تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط وشرق آسيا إضافة الى أهمية ضمان الأمن البحري وسلامة الملاحة وتأمين سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.
--(بترا)
م د/أز / ع ط
20/09/2023 20:14:56
MENAFN20092023000117011021ID1107108970
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