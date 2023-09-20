قمة يابانية إيرانية في نيويورك تناقش قضايا دولية

نيويورك 20 أيلول (بترا)- اجتمع رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو اليوم الأربعاء، بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وناقشا مجموعة من القضايا الدولية شملت الملف الإيراني النووي.

وأكد كيشيدا، حسب بيان صحفي صدر من البعثة اليابانية في نيويورك، أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط على أساس علاقة الصداقة التاريخية بين اليابان وإيران، فيما قال رئيسي أنه يسعى إلى توسيع العلاقة الثنائية بين اليابان وإيران في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة (البرنامج النووي الايراني)، واتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بشأن هذه المسألة وبحثا ايضا مواضيع دولية تتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط وشرق آسيا إضافة الى أهمية ضمان الأمن البحري وسلامة الملاحة وتأمين سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.

--(بترا)

م د/أز / ع ط

20/09/2023 20:14:56

