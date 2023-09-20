Wednesday, 20 September 2023 10:03 GMT

بولندا تستدعي السفير الأوكراني

9/20/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الأوكراني لدى وارسو بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي، حول صادرات الحبوب.
وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، أن الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن تصريحات زيلينسكي، حول صادرات الحبوب الأوكرانية، بعد أن مددت وارسو الحظر المفروض على تلك الصادرات بمعزل عن قرار الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت كييف أنها تعتزم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الحظر الذي فرضته بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، على وارداتها من الحبوب.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
20/09/2023 20:12:44

MENAFN20092023000117011021ID1107108969

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