بولندا تستدعي السفير الأوكراني

بولندا تستدعي السفير الأوكراني
التاريخ
9/20/2023 2:36:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الأوكراني لدى وارسو بشأن تصريحات للرئيس فولوديمير زيلينسكي، حول صادرات الحبوب.
وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية، أن الخارجية استدعت السفير الأوكراني بشأن تصريحات زيلينسكي، حول صادرات الحبوب الأوكرانية، بعد أن مددت وارسو الحظر المفروض على تلك الصادرات بمعزل عن قرار الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت كييف أنها تعتزم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الحظر الذي فرضته بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا، على وارداتها من الحبوب.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
20/09/2023 20:12:44
MENAFN20092023000117011021ID1107108969
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