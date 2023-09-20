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شتاينماير: ألمانيا بلغت الحد الأقصى في إيواء اللاجئين

9/20/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا) - قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن ألمانيا تلقت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من ثلث طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وإن أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا يعيشون في ألمانيا.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أضاف شتاينماير في تصريحات لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأربعاء. أن ألمانيا وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
20/09/2023 20:11:42

MENAFN20092023000117011021ID1107108968

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