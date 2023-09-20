شتاينماير: ألمانيا بلغت الحد الأقصى في إيواء اللاجئين

شتاينماير: ألمانيا بلغت الحد الأقصى في إيواء اللاجئين
التاريخ
9/20/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا) - قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن ألمانيا تلقت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من ثلث طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وإن أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا يعيشون في ألمانيا.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، أضاف شتاينماير في تصريحات لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الأربعاء. أن ألمانيا وصلت إلى الحد الأقصى للتحمل.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
20/09/2023 20:11:42
MENAFN20092023000117011021ID1107108968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.