مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا
التاريخ
9/20/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 20 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة تناولت الوضع في أوكرانيا ترأسها رئيس وزراء البانيا أدي راما وشارك بها رؤساء عدد من الدول ووزراء خارجية.
واستمع المجلس الى إحاطة من أمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديدات النووية مشددا على ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين وبنيتهم التحتية.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل على مسار تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة مشددا على عدم وجود بديل للحوار والدبلوماسية والسلام العادل.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
20/09/2023 20:10:38
MENAFN20092023000117011021ID1107108967
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