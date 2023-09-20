مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

نيويورك 20 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة تناولت الوضع في أوكرانيا ترأسها رئيس وزراء البانيا أدي راما وشارك بها رؤساء عدد من الدول ووزراء خارجية.

واستمع المجلس الى إحاطة من أمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديدات النووية مشددا على ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين وبنيتهم التحتية.

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل على مسار تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة مشددا على عدم وجود بديل للحوار والدبلوماسية والسلام العادل.

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

20/09/2023 20:10:38