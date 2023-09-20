Wednesday, 20 September 2023 10:02 GMT

مجلس الأمن يناقش الوضع في أوكرانيا

9/20/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 20 أيلول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة تناولت الوضع في أوكرانيا ترأسها رئيس وزراء البانيا أدي راما وشارك بها رؤساء عدد من الدول ووزراء خارجية.
واستمع المجلس الى إحاطة من أمين عام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديدات النووية مشددا على ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين وبنيتهم التحتية.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل على مسار تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا بما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة مشددا على عدم وجود بديل للحوار والدبلوماسية والسلام العادل.
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
20/09/2023 20:10:38

MENAFN20092023000117011021ID1107108967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث