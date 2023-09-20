توقيع وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية بالطفيلة

توقيع وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية بالطفيلة
التاريخ
9/20/2023 2:36:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 20 أيلول (بترا)-وقّع شيوخ ووجهاء وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء ، وثيقة شرف للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة ومدير مركز أمن مدينة الطفيلة، الرائد أنمار العدوان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.
ونظم الفعالية مجالس عشائر الحمايدة وقصبة الطفيلة، في قاعة ديوان القطامين لجهة الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وجاء توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني، لتنفيذ القانون على كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح وصولا إلى مجتمع خالي من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.
و أكد المشاركون في حفل توقيع الوثيقة أن هذه المبادرة التي جاءت بتشاركية من أبناء الطفيلة، تأتي التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف إطلاق العيارات النارية وتأثيراتها على الأرواح والممتلكات.
وأكدوا التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأكد الموقعون على الوثيقة، وقوفهم مع مختلف الجهود الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي تؤرق المجتمع وذهبت ضحيتها أرواحا بريئة.
وقال المحافظ الشورة إن الوثيقة تمثل اسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أطلقت، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العام
وحث الحضور على التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة، مشددا على أن القيادة الهاشمية أكدت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية
بدوره، أشار رئيس جمعية رابطة الحمايدة الدكتور أحمد القرارعة إلى أن تغيير السلوكيات السلبية وتغيير بعض العادات والظواهر السلبية مثل إطلاق العيارات النارية أصبح بحاجة الى ديمومة وتشاركية موحدة لزيادة الوعي المجتمعي .
بدوره أكد، رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة أهمية محاربة هذه الظاهرة في المناسبات الاجتماعية، مثمنا "لأبناء الطفيلة والفعاليات الشبابية والعشائرية دعمهم وتعاونهم في محاربة هذه الظاهرة .
وفي نهاية الفعالية جرى قراءة الوثيقة التي جرى إطلاقها متضمنة نبذ ومحاربة كافة مظاهر إطلاق العيارات النارية والبذخ في الأفراح وتخفيف المهور ، فيما تم توقيع الوثيقة من قبل الجميع في كافة مناطق محافظة الطفيلة بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية.
--( بترا)
س.م/أز/ ع ط
20/09/2023 20:09:06
MENAFN20092023000117011021ID1107108966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.