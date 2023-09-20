توقيع وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية بالطفيلة

الطفيلة 20 أيلول (بترا)-وقّع شيوخ ووجهاء وممثلون عن الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء ، وثيقة شرف للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، بحضور محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة ومدير مركز أمن مدينة الطفيلة، الرائد أنمار العدوان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.

ونظم الفعالية مجالس عشائر الحمايدة وقصبة الطفيلة، في قاعة ديوان القطامين لجهة الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وجاء توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني، لتنفيذ القانون على كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية والأفراح وصولا إلى مجتمع خالي من إطلاق العيارات النارية ومحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء.

و أكد المشاركون في حفل توقيع الوثيقة أن هذه المبادرة التي جاءت بتشاركية من أبناء الطفيلة، تأتي التزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف إطلاق العيارات النارية وتأثيراتها على الأرواح والممتلكات.

وأكدوا التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة ومقاطعة المناسبات والأفراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد الموقعون على الوثيقة، وقوفهم مع مختلف الجهود الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي تؤرق المجتمع وذهبت ضحيتها أرواحا بريئة.

وقال المحافظ الشورة إن الوثيقة تمثل اسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية أطلقت، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العام

وحث الحضور على التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة، مشددا على أن القيادة الهاشمية أكدت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية

بدوره، أشار رئيس جمعية رابطة الحمايدة الدكتور أحمد القرارعة إلى أن تغيير السلوكيات السلبية وتغيير بعض العادات والظواهر السلبية مثل إطلاق العيارات النارية أصبح بحاجة الى ديمومة وتشاركية موحدة لزيادة الوعي المجتمعي .

بدوره أكد، رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة أهمية محاربة هذه الظاهرة في المناسبات الاجتماعية، مثمنا "لأبناء الطفيلة والفعاليات الشبابية والعشائرية دعمهم وتعاونهم في محاربة هذه الظاهرة .

وفي نهاية الفعالية جرى قراءة الوثيقة التي جرى إطلاقها متضمنة نبذ ومحاربة كافة مظاهر إطلاق العيارات النارية والبذخ في الأفراح وتخفيف المهور ، فيما تم توقيع الوثيقة من قبل الجميع في كافة مناطق محافظة الطفيلة بالالتزام بمضمون هذه المبادرة الوطنية.

--( بترا)

س.م/أز/ ع ط

20/09/2023 20:09:06