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فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً

9/20/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 20 أيلول (بترا) - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل منطقتي مخربا وزبدا الوسطية ، وستكون فترته من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً .
-- (بترا)
أ غ /أز/ ع ط
20/09/2023 19:44:47

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