فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً
التاريخ
9/20/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 20 أيلول (بترا) - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل منطقتي مخربا وزبدا الوسطية ، وستكون فترته من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً .
-- (بترا)
أ غ /أز/ ع ط
20/09/2023 19:44:47
MENAFN20092023000117011021ID1107108965
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