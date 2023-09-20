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عجلون :استكمال أعمال الصيانة لمركز الامل للتربية الخاصة

9/20/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 20 أيلول (بترا)-تسلم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية اليوم الأربعاء، مبنى مركز الأمل للتربية الخاصة بمحافظة عجلون بعد استكمال أعمال الصيانة فيه من قبل مقاول الشركة المنفذة.
وأكد رئيس الاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات حرص الاتحاد على وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات في مراكز الأمل لدمج الفئات المستفيدة منها بالمؤسسات التعليمية والمجتمع للإسهام في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ولما له من انعكاسات إيجابية عليهم في حياتهم .
وأشار إنه تم إجراء أعمال الصيانة للمركز للاستمرار في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق بيئة آمنه للمنتفعين من هذا المركز ة.
--(بترا)
ع.ف/أز/ع ط
20/09/2023 19:43:58

MENAFN20092023000117011021ID1107108964

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