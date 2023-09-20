عجلون :استكمال أعمال الصيانة لمركز الامل للتربية الخاصة

عجلون :استكمال أعمال الصيانة لمركز الامل للتربية الخاصة
التاريخ
9/20/2023 2:36:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 20 أيلول (بترا)-تسلم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية اليوم الأربعاء، مبنى مركز الأمل للتربية الخاصة بمحافظة عجلون بعد استكمال أعمال الصيانة فيه من قبل مقاول الشركة المنفذة.
وأكد رئيس الاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات حرص الاتحاد على وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الخدمات في مراكز الأمل لدمج الفئات المستفيدة منها بالمؤسسات التعليمية والمجتمع للإسهام في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ولما له من انعكاسات إيجابية عليهم في حياتهم .
وأشار إنه تم إجراء أعمال الصيانة للمركز للاستمرار في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق بيئة آمنه للمنتفعين من هذا المركز ة.
--(بترا)
ع.ف/أز/ع ط
20/09/2023 19:43:58
MENAFN20092023000117011021ID1107108964
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