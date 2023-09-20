Wednesday, 20 September 2023 10:02 GMT

جلسة توعوية بالكورة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري

9/20/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 20 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات دير أبي سعيد بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية عن التغير المناخي، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وهدفت الجلسة الى تعريف الشابات المشاركات بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري وسبل الحد منها.
وتحدثت المحاضرة ديما الشريدة، عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.
وفي ذات السياق ، نظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي ورشة حول السلامة المهنية ، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز .
وهدفت الورشة التي قدمها رئيس المركز محمد بشارات ، الى تعريف المشاركين بالسلامة المهنية وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة خاصة فئة الطلبة في المدارس المهنية والقطاع المهني و مشاغل التدريب العملي حفاظاً على سلامتهم.
--(بترا)
أ غ / أز/ ع ط
20/09/2023 19:38:19

MENAFN20092023000117011021ID1107108963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث