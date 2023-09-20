جلسة توعوية بالكورة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري

اربد 20 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات دير أبي سعيد بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية عن التغير المناخي، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.

وهدفت الجلسة الى تعريف الشابات المشاركات بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري وسبل الحد منها.

وتحدثت المحاضرة ديما الشريدة، عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.

وفي ذات السياق ، نظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي ورشة حول السلامة المهنية ، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز .

وهدفت الورشة التي قدمها رئيس المركز محمد بشارات ، الى تعريف المشاركين بالسلامة المهنية وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة خاصة فئة الطلبة في المدارس المهنية والقطاع المهني و مشاغل التدريب العملي حفاظاً على سلامتهم.

--(بترا)

أ غ / أز/ ع ط

20/09/2023 19:38:19