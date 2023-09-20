جلسة توعوية بالكورة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري
التاريخ
9/20/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 20 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات دير أبي سعيد بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف العالمية، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية عن التغير المناخي، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.
وهدفت الجلسة الى تعريف الشابات المشاركات بالتغير المناخي والفرق بين الطقس والمناخ والآثار الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري وسبل الحد منها.
وتحدثت المحاضرة ديما الشريدة، عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.
وأشارت إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.
وفي ذات السياق ، نظم مركز شباب دير أبي سعيد النموذجي ورشة حول السلامة المهنية ، بمشاركة 15 شاباً من أعضاء المركز .
وهدفت الورشة التي قدمها رئيس المركز محمد بشارات ، الى تعريف المشاركين بالسلامة المهنية وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة خاصة فئة الطلبة في المدارس المهنية والقطاع المهني و مشاغل التدريب العملي حفاظاً على سلامتهم.
--(بترا)
أ غ / أز/ ع ط
20/09/2023 19:38:19
MENAFN20092023000117011021ID1107108963
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