الضريبة تعلن أسماء الفائزين بالسحب الثالث لتطبيق فواتيري

عمان 20 أيلول (بترا)- أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أسماء الفائزين بجوائز السحب الثالث لتطبيق فواتيري التي أعلنت عنها الدائرة والبالغ عددها 140 جائزة مختلفة.

وتم اجراء السحب إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية تضم ممثلا عن ديوان المحاسبة،وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها على فيسبوك.

وأشاد أبو علي بكافة الجهات الداعمة والأشخاص الذين قاموا بتقديم جوائز السحب الثالث للمواطنين والأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق فواتيري على هواتفهم الخلوية وحملوا فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك للذين أرسلوا البلاغات والمعلومات عن مخالفة عدم إصدار الفواتير من الملزمين بإصدارها من الباعة ومؤدي الخدمات والمهنيين.

وأوضح أن إطلاق الدائرة لتطبيق فواتيري واستمراريته يهدف لنشر ثقافة طلب الفاتورة وعدم التردد بطلبها والحصول عليها وكذلك لتحفيز الملزمين على إصدار الفاتورة لكل من يقوم بشراء سلعة او يحصل على خدمة مقابل البدل.

وبين ان تحميل الفواتير على تطبيق فواتيري سيبقى متاحا وسيكون هناك سحوبات أخرى على الجوائز بشكل دوري للفواتير التي يجري تحميلها على التطبيق وكذلك للبلاغات والمعلومات التي يتم تقديم من خلال التطبيق عن أي حالات امتناع ومخالفة بعدم إصدار الفواتير.

ودعا المواطنين والمقيمين كافة الى الاستمرار بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك إرسال البلاغات حول المخالفات وحالات عدم إصدار الفاتورة، كما دعا المواطنين الذين لم يقوموا بتحميل تطبيق فواتيري إلى تحميله على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" أو "Fawateery"، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

وطلبت الدائرة من الفائزين بجوائز السحب الثالث ضرورة التواصل مع وحدة الفوترة لغايات التنسيق معه بخصوص استلام الجوائز في وقت لاحق لحين استكمال إجراءات ومتطلبات التسليم حسب الأصول علما بان إي فائز سيفقد حقه بالحصول على الجائزة بعد مرور 60 يوما من تاريخه.

وتم نشر أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني علما بان باقي الجوائز قيد التدقيق.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

20/09/2023 19:36:30