الضريبة تعلن أسماء الفائزين بالسحب الثالث لتطبيق فواتيري

الضريبة تعلن أسماء الفائزين بالسحب الثالث لتطبيق فواتيري
التاريخ
9/20/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أسماء الفائزين بجوائز السحب الثالث لتطبيق فواتيري التي أعلنت عنها الدائرة والبالغ عددها 140 جائزة مختلفة.
وتم اجراء السحب إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية تضم ممثلا عن ديوان المحاسبة،وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها على فيسبوك.
وأشاد أبو علي بكافة الجهات الداعمة والأشخاص الذين قاموا بتقديم جوائز السحب الثالث للمواطنين والأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق فواتيري على هواتفهم الخلوية وحملوا فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك للذين أرسلوا البلاغات والمعلومات عن مخالفة عدم إصدار الفواتير من الملزمين بإصدارها من الباعة ومؤدي الخدمات والمهنيين.
وأوضح أن إطلاق الدائرة لتطبيق فواتيري واستمراريته يهدف لنشر ثقافة طلب الفاتورة وعدم التردد بطلبها والحصول عليها وكذلك لتحفيز الملزمين على إصدار الفاتورة لكل من يقوم بشراء سلعة او يحصل على خدمة مقابل البدل.
وبين ان تحميل الفواتير على تطبيق فواتيري سيبقى متاحا وسيكون هناك سحوبات أخرى على الجوائز بشكل دوري للفواتير التي يجري تحميلها على التطبيق وكذلك للبلاغات والمعلومات التي يتم تقديم من خلال التطبيق عن أي حالات امتناع ومخالفة بعدم إصدار الفواتير.
ودعا المواطنين والمقيمين كافة الى الاستمرار بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك إرسال البلاغات حول المخالفات وحالات عدم إصدار الفاتورة، كما دعا المواطنين الذين لم يقوموا بتحميل تطبيق فواتيري إلى تحميله على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" أو "Fawateery"، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.
وطلبت الدائرة من الفائزين بجوائز السحب الثالث ضرورة التواصل مع وحدة الفوترة لغايات التنسيق معه بخصوص استلام الجوائز في وقت لاحق لحين استكمال إجراءات ومتطلبات التسليم حسب الأصول علما بان إي فائز سيفقد حقه بالحصول على الجائزة بعد مرور 60 يوما من تاريخه.
وتم نشر أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني علما بان باقي الجوائز قيد التدقيق.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
20/09/2023 19:36:30
MENAFN20092023000117011021ID1107108962
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