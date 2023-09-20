رئيس مجلس الأعيان يُجري في عمّان مباحثات مع نظيره المصري

عمان 20 أيلول (بترا) – أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مباحثات رسمية اليوم الأربعاء، مع نظيره رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والأوضاع الراهنة في المنطقة، بحضور السفير المصري لدى المملكة محمد سمير .

وبين الفايز، خلال اللقاء الذي جرى في عمّان أن اللقاءات الثنائية بين مجلس الأعيان الأردني ومجلس الشيوخ المصري، تأتي في إطار النهوض بمجمل العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، وترجمة لرؤى وتطلعات قيادتنا السياسية وشعبينا الشقيقين، إضافة الى التنسيق المشترك بين المجلسين، حول كل ما من شأنه خدمة قضايا امتنا، وتعزيز الشراكة البرلمانية.

وقال الفايز إن العلاقات الأردنية المصرية كانت على الدوام علاقات استراتيجية، تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، وهناك تنسيق وتشاور دائمين، بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول كل ما من شأنه ان ينهض بعلاقات البلدين ويخدم قضايا الأمة العربية.

وبين خلال المباحثات أن الأمة العربية تمر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وأن مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، يتطلب اليوم تجاوز الخلافات، والعمل على تفعيل العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف الفايز " أننا كدول عربية بحاجة اليوم، الى الاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة عربية، من ناحية الموارد البشرية والمالية والفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال بناء شراكات اقتصادية في مختلف المجالات"، اضافة الى أهمية تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية ، بهدف تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، التي تعاني منها اغلب الدول العربية.

وأكد أن مجلس الأعيان يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية وتطويرها مع مصر، وبذات الوقت يؤكد أهمية عمل المجلسين من اجل تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وبناء المزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية الأردنية المصرية، والعمل على دفع الحكومات لتوقيع المزيد من الاتفاقيات التي تنهض بعلاقاتنا الاستراتيجية، اضافة الى ضرورة التسريع بإزالة كافة العقبات، التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين .

وحيا الفايز مواقف مصر العروبية، ودورها التاريخي في الدفاع عن قضايا امتنا، مثمنا بذات المواقف الأردنية المصرية المتطابقة، تجاه منظومة الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد الحل العادل لها، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمن مواقف مصر المساندة للأردن ، والداعمة لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ، واسنادها الدائم للدور والمسؤولية المنوطة بجلالته ، باعتبار جلالته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات ، مؤكدا بذات الوقت ، ان الاردن يقف الى جانب مصر في تصديها لكل ما من شأنه ، أن يمس الأمن الوطني المصري .

وطالب رئيس مجلس الأعيان المجتمع الدولي، بوقف الممارسات العدوانية والوحشية، التي ترتكبها قوات الاحتلال ألإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية وحازمة توقف هذه الممارسات، مؤكدا انه لا يجوز استمرار الصمت الدولي عن هذه المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .

ودعا الدول الشقيقة والصديقة كافة، لتقديم الدعم والأسناد وكل جهد ممكن ، لكل من الأشفاء في المغرب وليبيا، لتمكين المغرب من تجاوز تداعيات الزلزال المدمر ، وما خلفته الفيضانات والأمطار من دمار مخيف في ليبيا .

وفي هذا الإطار اتفق الفايز ونظيره المصري على إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعة من خلال جهد عربي موحد ، لتفادى هذه الكوارث باقل الأضرار ، على أن تتكون هذه الهيئة من ممثلين لمختلف الوزارات المعنية والدفاع المدني ومراكز إدارة الأزمات في دولة عربية ومن خلال الاستفادة من الخبرات بهذا الجانب المتوفرة في العديد من الدول العربية.

بدوره اكد رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، على استراتيجية العلاقات المصرية الأردنية وتاريخيتها، والتي تقوم على خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، وكل ما من شأنه خدمة القضايا العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وقال ان العلاقات الراسخة والمتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين تتطور وتتعزز باستمرار، بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مجلس الشيوخ المصري على تطوير التعاون البرلماني وترسيخه مع مجلسي الأعيان والنواب في الأردن.

كما اكد خلال المباحثات دعم مصر لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الدائمة في مختلف المحافل الدولية ، ووقوفه الدائم الى جانب القضايا العربية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه على أرضه .

واشار الى دعم مجلس الشيوخ المصري لإجراءات وآليات الحكومة المصرية في تنفيذ الاتفاقيات مع الأردن والعراق، والمتعلقة بمشروع الشراكة والتعاون الثلاثي، معرباً عن شكره للأردن لاحتضانه الجالية المصرية في المملكة، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به في وطنها الثاني الأردن.

من جانب، اخر التقي النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور عبدالله النسور، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ المصري عبدالخالق عياد ووفد مجلس الشيوخ المصري المرافق لرئيس المجلس في زيارته الرسمية للأردن،بحضور مساعد رئيس المجلس مفلح الرحيمي ورئيس لجنة الأخوة الأردنية المصرية في مجلس الأعيان احمد طبيشات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأردنية المصرية وأهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية، وأقامة المزيد من الاستثمارات الثنائية، بالإضافة الى زيادة زخم التبادل التجاري وإزالة كافة العقبات التي تعترض ذلك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة المجالات البرلمانية والتشريعية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التشريعية في البلدين الشقيقين، اضافة إلى البناء على علاقات البلدين التاريخية وضرورة استمرار تنسيق المواقف الثنائية لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية، والتصدي لمحاولات العبث بأمنها واستقرارها.

وأشار الدكتور النسور خلال اللقاء إلى التشاركية التكاملية مع مصر خاصة فيما يتعلق بموضوع تزويد الأردن بالغاز المصري والربط الكهربائي، مبيناً أهمية دعم استكمال مد خط الأنبوب النفطي من البصرة مرورا بالأردن ثم مصر، منوهاً أن الأردن خسر مليارات الدولارات جراء انقطاع الغاز المصري بسبب الإرهاب.

ومن جانبه اكد عياد أهمية التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى ربط مصر لخط غاز وربط كهربائي مع الأردن وهو الأول من نوعه بين دولتين عربيتين .

وثمن والوفد المرافق ، دور الأردن باستضافة أكثر من مليون عامل مصري على الأراضي الأردنية، داعيين إلى اقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

--(بترا)

م ش/أز / ع ط

20/09/2023 19:33:31