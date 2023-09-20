التعاون الخليجي وأميركا يؤكدان أهمية دور الأردن في الحفاظ على مقدسات القدس

عمان 20 أيلول (بترا)- أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، عزمهم على توثيق العلاقات بينهم في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية.

وشددوا في بيان مشترك عقب اجتماعهم في نيويورك، اليوم الأربعاء، على التزامهم بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد البيان على أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقا لحدود عام 1967.

وأكد البيان أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

كما أكد الوزراء دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.

وفي الشأن السوري، شدد الوزراء على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها.

ورحبوا بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في الأول من أيار الماضي في عمان، وفي 15 آب الماضي بالقاهرة.

وشدد البيان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

20/09/2023 19:08:53