تراجع معدل التضخم في بريطانيا منذ شباط 2022
التاريخ
9/20/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 20 أيلول (بترا)- أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر آب انخفض ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
وقال المكتب الحكومي في تقريره الشهري اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بشكل طفيف ليبلغ 7ر6 في المئة في آب الماضي مقارنة بنسبة 8ر6 بالمئة في تموز ، ليسجل أدنى مستوى له منذ شباط 2022.
ويأتي الإعلان عن تراجع التضخم قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي لتقرر بشأن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة.
--(بترا)
ر ش/أز/ ع ط
20/09/2023 19:06:24
MENAFN20092023000117011021ID1107108959
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