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تراجع معدل التضخم في بريطانيا منذ شباط 2022

9/20/2023 2:36:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 20 أيلول (بترا)- أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر آب انخفض ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
وقال المكتب الحكومي في تقريره الشهري اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بشكل طفيف ليبلغ 7ر6 في المئة في آب الماضي مقارنة بنسبة 8ر6 بالمئة في تموز ، ليسجل أدنى مستوى له منذ شباط 2022.
ويأتي الإعلان عن تراجع التضخم قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي لتقرر بشأن زيادة متوقعة في أسعار الفائدة.
--(بترا)
ر ش/أز/ ع ط
20/09/2023 19:06:24

MENAFN20092023000117011021ID1107108959

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