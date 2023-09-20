ورشة حول تجديد رخص العاملين بالمهن الصحية
التاريخ
9/20/2023 2:36:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا) - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، بمشاركة محاضرين من شركة مسار المكلفة من قبل وزارة الصحة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر CPD الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتهدف المحاضرة إلى اطلاع الكوادر الطبية والتمريضية على تعليمات التطوير المهني المستمر وآلية تجديد رخص المهن الصحية والساعات التدريبية المشترطة، ومتابعتهم المستمرة لأحدث التطورات في مجال عملهم.
وتخلل ورشة العمل مناقشة بين الكوادر المشاركة والمحاضرين، حول التشريعات والشروط اللازمة لتجديد رخص مزاولة المهنة، وتعليمات التطوير المهني المستمر.
وتحدث مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر عن أهمية التدريب المهني المستمر للكوادر الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد المستشفى ليصبح نواة للتدريب والتعليم المهني والإسهام برفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية لمتلقي الخدمة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من أنشطة وورشات عمل وندوات متخصصة تنفذها إدارة مستشفى المقاصد تهدف لتنمية قدرات كوادره الطبية والتمريضية والفنية واطلاعهم على آخر المستجدات الطبية محليا وعالميا.
--(بترا)
وهـ /أز/ ع ط
20/09/2023 19:04:38
MENAFN20092023000117011021ID1107108958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.