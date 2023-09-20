ورشة حول تجديد رخص العاملين بالمهن الصحية

عمان 20 أيلول (بترا) - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، بمشاركة محاضرين من شركة مسار المكلفة من قبل وزارة الصحة ضمن مشروع التطوير المهني المستمر CPD الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتهدف المحاضرة إلى اطلاع الكوادر الطبية والتمريضية على تعليمات التطوير المهني المستمر وآلية تجديد رخص المهن الصحية والساعات التدريبية المشترطة، ومتابعتهم المستمرة لأحدث التطورات في مجال عملهم.

وتخلل ورشة العمل مناقشة بين الكوادر المشاركة والمحاضرين، حول التشريعات والشروط اللازمة لتجديد رخص مزاولة المهنة، وتعليمات التطوير المهني المستمر.

وتحدث مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر عن أهمية التدريب المهني المستمر للكوادر الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد المستشفى ليصبح نواة للتدريب والتعليم المهني والإسهام برفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمة متميزة وذات جودة عالية لمتلقي الخدمة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من أنشطة وورشات عمل وندوات متخصصة تنفذها إدارة مستشفى المقاصد تهدف لتنمية قدرات كوادره الطبية والتمريضية والفنية واطلاعهم على آخر المستجدات الطبية محليا وعالميا.

--(بترا)

وهـ /أز/ ع ط

20/09/2023 19:04:38