نادي الأسير: اعتقال 5200 فلسطيني منذ مطلع العام

نادي الأسير: اعتقال 5200 فلسطيني منذ مطلع العام
التاريخ
9/20/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 20 أيلول (بترا)- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة الاعتقال التي وُثقت على يد الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي، بلغت أكثر من 5200 مواطن، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل.
وأشار النادي في بيان اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر نيسان 2023، إذ بلغت أكثر من 900 حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر تموز 2023، إذ نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.
وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.
ولفت، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة (العقاب الجماعي) بحقهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضًا في سياق جريمة (العقاب الجماعي).
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 170 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات.
على صعيد آخر ، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف العمل والبناء في 23 منزلا ببلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة .
وذكر مجلس بلدي قراوة بني حسان في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في 23 منزلا، منها 9 منازل مأهولة.
--(بترا)
م ف/ ف م/رق
20/09/2023 18:44:55
MENAFN20092023000117011021ID1107108957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.