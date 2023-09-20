نادي الأسير: اعتقال 5200 فلسطيني منذ مطلع العام

رام الله 20 أيلول (بترا)- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة الاعتقال التي وُثقت على يد الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الحالي، بلغت أكثر من 5200 مواطن، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان متواصل.

وأشار النادي في بيان اليوم الأربعاء، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر نيسان 2023، إذ بلغت أكثر من 900 حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر تموز 2023، إذ نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.

وأكد أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، والسياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

ولفت، إلى أن أكثر الفئات استهدافًا، هي عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة (العقاب الجماعي) بحقهم، والتي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، حيث تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضًا في سياق جريمة (العقاب الجماعي).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 170 طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا، و4 أسيرات.

على صعيد آخر ، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف العمل والبناء في 23 منزلا ببلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة .

وذكر مجلس بلدي قراوة بني حسان في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وسلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في 23 منزلا، منها 9 منازل مأهولة.

--(بترا)

م ف/ ف م/رق

20/09/2023 18:44:55