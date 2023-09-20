جائزة خليفة التربوية تطلق دورتها الـ17

عمان 20 أيلول (بترا)- أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، دورتها السابعة عشرة 2023-2024، متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي.

وشملت المجالات، الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تتضمن، فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة اعتباراً من 6 الشهر الحالي، استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات ويستمر تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة ( حتى 12 كانون الثاني المقبل.

وبحسب الأمانة العامة للجائزة، يمكن للراغبين بالترشح من الأردن الاستفسار حول الجائزة، التواصل مع منسق الجائزة في المملكة الأردنية الهاشمية، فادي الروسان على البريد الإلكتروني () أو على هاتف (0779926526).

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

20/09/2023 18:24:34