جائزة خليفة التربوية تطلق دورتها الـ17

جائزة خليفة التربوية تطلق دورتها الـ17
التاريخ
9/20/2023 2:36:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، دورتها السابعة عشرة 2023-2024، متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي.
وشملت المجالات، الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تتضمن، فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
وبدأت الأمانة العامة للجائزة اعتباراً من 6 الشهر الحالي، استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات ويستمر تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة ( حتى 12 كانون الثاني المقبل.
وبحسب الأمانة العامة للجائزة، يمكن للراغبين بالترشح من الأردن الاستفسار حول الجائزة، التواصل مع منسق الجائزة في المملكة الأردنية الهاشمية، فادي الروسان على البريد الإلكتروني () أو على هاتف (0779926526).
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
20/09/2023 18:24:34
MENAFN20092023000117011021ID1107108956
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