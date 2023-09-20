السياحة النيابية تطلع على الواقع السياحي في مادبا

مادبا 20 أيلول (بترا) يوسف أبوعبدون - اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، اليوم الأربعاء، على واقع القطاع السياحي في محافظة مادبا.

وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة مبنى محافظة مادبا، إن المحافظة تعتبر من أهم المحافظات سياحياً، خاصة أنها تزخر بالمواقع السياحية والأثرية التي أصبحت إلى جانب العديد من المواقع في المملكة على قائمة التراث والخارطة العالمية.

وبين أن زيارة جلالة الملك للمحافظة واهتمامه بالجانب السياحي، يؤكد أهمية المحافظة سياحياً، وأن هناك موارد بشرية قادرة على النهوض بالقطاع السياحي وطموحاته وتطلعاته.

وأكد ياسين، أهمية الاستثمار واستدامة المشاريع التي تنفذ، وتوفير بنية تحتية للارتقاء بالقطاع السياحي، بما يتلاءم مع الميزات التي تتمتع بها المحافظة، وضرورة متابعة التحديات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام.

بدوره، قال محافظ مادبا نايف الهدايات، إن زيارة جلالة الملك الأخيرة للمحافظة، واطلاعه على بعض المواقع السياحية فيها مثل مكاور، يؤكد حرص جلالته على القطاع السياحي، وضرورة العمل للنهوض به من قبل الجميع.

وبين "أننا نعمل جميعاً ضمن التوجيهات الملكية بتنفيذ المشاريع وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مادبا، حيث يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المختصة والدوائر في المحافظة لتحقيق الإنجازات وتقديم الخدمات الفضلى للسياح"، مبينا أن المحافظة تحتوي على جميع العناصر التي تشجع على الاستثمار السياحي، والتي تحتاج لجهود جميع الجهات المعنية لتحقيق التنمية.

وأكد أعضاء اللجنة النيابية النواب، عائشة الحسنات، ومحمود الفرجات، وتمام الرياطي، ورمزي العجارمة، ونواب المحافظة مجدي اليعقوب، وعبدالرحيم المعايعة، ضرورة متابعة جميع الملاحظات والمقترحات للنهوض بالقطاع السياحي في المحافظة وتشجيع الاستثمار، وسيتم العمل على رفع جميع التحديات إلى الحكومة، لدراستها وإيجاد حلول جذرية لها.

وتحدث مدير السياحة وائل الجعنيني، عن الواقع السياحي والأثري وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مبيناً أن نسبة أعداد السياح ارتفعت خلال الـ8 أشهر من هذا العام الحالي بنسبة 103 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ عدد السياح 457 ألفا.

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، منها الأزمة المرورية في وسط المدينة، مما يعيق حركة الحافلات السياحية، وعدم وصول البعض منها إلى مركز الزوار، وضرورة إيجاد مواقف، وعدم ترخيص بعض المنشآت السياحية، مطالباً بعمل استثناء لوسط المدينة ومعاملتها بأحكام خاصة.

من جهته، قال رئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة، إن القطاع السياحي يحظى بأهمية كبيرة لدى المجلس، لدوره في تنمية المجتمعات وحل مشكلة البطالة، وأن المحافظة لها خصوصيتها السياحية، داعيا إلى أهمية العمل بتشاركية لتعزيز الواقع السياحي فيها.

وزارت اللجنة، عددًا من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.

--(بترا)

ي ع/ ف م/رق

20/09/2023 18:17:06