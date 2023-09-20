انطلاق مؤتمر التجارب السياحية المحلية والسياحة البديلة في البحر الميت

البحر الميت 20 أيلول (بترا) حاكم الخضير- انطلقت، اليوم الأربعاء في البحر الميت، فعاليات مؤتمر التجارب السياحية المحلية والسياحة البديلة.

وناقش المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة ليدرز الدولية، بإشراف ومتابعة من وزارة السياحة والآثار، وبتمويل من السفارة الهولندية، التجارب السياحية والثقافية والبيئية التي تقدمها المجتمعات المحلية للسياح في جميع محافظات المملكة.

ويهدف المؤتمر، الذي جاء برعاية وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، وسفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي، إلى تعزيز أهمية السياحة البديلة والمستدامة، وأثرها الإيجابي على المجتمع المحلي والبيئة والاقتصاد الوطني، بالإضافة الى توفير منصة للتشبيك وتبادل الخبرات والتعاون بين المشاركين.

وأكد القيسي، أهمية المؤتمر في دعم التجارب السياحية المحلية وتشجيعها لينعكس إيجاباً على تحسين معيشة أبناء المجتمعات المحلية، لافتاً الى أن الجميع يعلم أهمية القطاع السياحي للاقتصاد الوطني ونسبة مساهمته بالناتج المحلي التي تقدر بـ14.6 بالمئة.

وأشار إلى ضرورة المحافظة على المواقع السياحية والأثرية ونظافتها وحمايتها وتطويرها، لزيادة مساهمة القطاع اقتصادياً والمحافظة على استمرار التدفق السياحي بشقيه المالي وعدد الزوار.

وبين أنه لتطوير التجارب والصناعات المحلية وجودتها، أطلقت الوزارة برامج تدريبية عديدة لتأهيل العاملين بالقطاع السياحي، ومزودي الخدمات وأصحاب التجارب السياحية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، والباحثين عن العمل بالقطاع.

وقال "هناك قرابة 850 تجربة محلية في محافظات المملكة، ونتطلع من خلال مثل هذه المؤتمرات إلى دعم هذه التجارب"، مؤكداً سعي الوزارة ضمن إستراتيجيتها الوطنية لتدريب أصحاب التجارب المحلية، وتأهيلهم للعقود المقبلة، والارتقاء بمهاراتهم وإعادة صقلها ليستطيعوا تقديم خدمات تليق بالمملكة ومنتجها السياحي.

وأكد القيسي، أن أرقام الدخل السياحي وأعداد زوار المملكة في تحسن ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، وأنه للمحافظة على هذا التحسن يجب المحافظة على المواقع السياحية والأثرية بالمملكة والعمل على تطويرها وتأهيلها.

وبين أن في المملكة 15 ألف موقع أثري مسجل من أصل 100 ألف، وجميع هذه المواقع تحتاج إلى الحفاظ عليها وإدامتها وتأهيلها، ما يلقي على عاتق الوزارة مسؤولية وتحديات كبيرة، مؤكداً أن الوزارة ودائرة الآثار العامة وكوادرهما قادرتان على تحمل هذه المسؤولية بكل أمانة وإخلاص.

من جهته، قال سفير مملكة هولندا هاري فيرفاي، إن القطاع السياحي بالأردن واجه العديد من المصاعب والتحديات، لكن المملكة استطاعت من خلال الإجراءات التي اتخذتها، مواجهة هذه التحديات وتجاوزها والنهوض بالقطاع نحو الأفضل.

وأكد، أهتمام العالم بالتنوع الفريد الذي تتمتع به المواقع السياحية والأثرية بالمملكة، والروح الجميلة والكرم الذي يتسم بهما الشعب الأردني، مبيناً أن الحكومة الهولندية متيقنة من أهمية القطاع السياحي بالمملكة وتسعى جاهدة الى دعمه.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الأردن ودعم القطاع السياحي، مؤكداً سعي بلاده لتمتين علاقاتها مع المملكة في شتى المجالات.

ومن جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة ليدرز الدولية شادي العطشان، أهمية السياحة البديلة "سياحة الأفراد"، حيث يستفيد من هذه السياحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ووسائل النقل مثل التكسي وحافلات النقل العام، والأسواق، والأهم من ذلك انعكاسها الإيجابي على أبناء المجتمعات المحلية والمنشآت السياحية بالمناطق الأقل حظاً، وإيجاد فرص العمل في هذه المناطق.

بدوره، قال مدير مؤسسة ليدرز الدولية في الأردن حمزة الشمايلة، إن مؤتمر التجارب المحلية "Local Xperience "حول السياحة البديلة، يدعم عجلة الاقتصاد في الأردن من خلال زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج، بالإضافة إلى توسيع قطاع السياحة، وزيادة فرص العمل في محافظات المملكة وتعزيز التعاون الدولي مع الأردن.

وأضاف أن المؤتمر، يسهم أيضاً في دعم الثقافة الأردنية بتعريف السائحين بتراثها وحضارتها وتاريخها، ما يساعد على نشر صورة المملكة في جميع دول العالم"، مؤكداً ضرورة تنمية السياحة البديلة في المملكة، لتجاوز معيقات تحد من حركة السياح العرب والأجانب القادمين إليها.

وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، افتتح الوزير القيسي سوق "B2B " الذي يهدف إلى عرض التجارب والصناعات المحلية في جميع أنحاء المملكة، موضحاً أن مثل هذه المعارض والأسواق ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي والمجتمعات المحلية.

وشهدت فعاليات المؤتمر الذي حضره، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، ونائب رئيس مجلس المفوضين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والاستثمار المهندس حمزة الحاج حسن، ورشات عمل وجلسات حوارية، تهدف لتطوير العروض السياحية والترويجية في الأردن ومشاركتها مع الزوار المحليين والأجانب.

وبحث المشاركون وأصحاب المكاتب السياحية والشركاء المعنيون، الترابط بين السياحة والثقافة من خلال انغماس الزائر في التراث الأردني والتفاعل مع المواطنين والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى الشبكات الاستراتيجية التي طرحها المؤتمر بإنشاء اتصالات مع الجهات الفاعلة في مجال السياحة والسفر بهدف إقامة شراكات هادفة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع "تجارب سياحية مبتكرة في الأردن" الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار، بتمويل من السفارة الهولندية، وتنفيذ من قبل مؤسسة ليدرز الدولية، لتنويع العروض السياحية المقّدمة في الأردن عن طريق استحداث تجارب سياحية محلية جديدة بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية التحديث الاقتصادي، مثل تجربة إعداد الأكلات التراثية، وتقديم خدمات الطعام والشراب، والحرف والصناعات التقليدية، والرقص والموسيقى الفلكلورية، ومراقبة النجوم والطيور، وسياحة المغامرة والمشي وركوب الدراجات، والسياحة الزراعية.

--(بترا)

ح خ/ن ح/رق

20/09/2023 17:51:41