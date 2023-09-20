فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية غداً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية غداً
التاريخ
9/20/2023 2:36:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الاغوار 20 أيلول (بترا)-أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية يوم غد الخميس، لغايات اجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية والنصف عصراً ، سيشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزء من منطقة الجوفة، إضافة الى مدرسة الدرك.
-- (بترا)
أ غ/ف ق
20/09/2023 17:41:54
MENAFN20092023000117011021ID1107108953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.