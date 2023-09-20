فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الجنوبية غداً



الاغوار 20 أيلول (بترا)-أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية يوم غد الخميس، لغايات اجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي ستكون فترته من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية والنصف عصراً ، سيشمل مناطق: الكفرين والمغطس وسد الكفرين وجزء من منطقة الجوفة، إضافة الى مدرسة الدرك.

-- (بترا)

أ غ/ف ق

20/09/2023 17:41:54