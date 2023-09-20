2639 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

عمان 20 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2639 طنا، منها 1754طن خضار، و741طن فواكه، و143طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 15 و35، والجزر بين 60 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

20/09/2023 17:39:06