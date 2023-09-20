2639 طنا من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي
التاريخ
9/20/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2639 طنا، منها 1754طن خضار، و741طن فواكه، و143طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 15 و35، والجزر بين 60 و100، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
20/09/2023 17:39:06
MENAFN20092023000117011021ID1107108952
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