السقاف تلتقي عددا من المستثمرين الأتراك

عمان 20 أيلول (بترا)- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف دعم الوزارة للمستثمر التركي لضمان نجاح استثماره في المملكة، خاصة في ظل وجود قانون استثمار عصري كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.

وأشارت السقاف خلال لقائها اليوم الأربعاء، عددا من المستثمرين الأتراك بحضور السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، إلى أن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، والاستقرار التشريعي الذي ضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن اتفاقيات عربية ودولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الأردنية.

وبينت أن هناك فرصا استثمارية ذات قيمة مضافة وواعدة في الأردن، تستحق الاهتمام من قبل المستثمر التركي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتطرقت لأهم خطوات الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، التي تحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين بقيمة تقارب مليار دولار، إضافة إلى استكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إلى جانب تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

من جهته، أشاد السفير التركي بمستوى العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن وعمقها التاريخي والتي تعد أرضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، سيما الاستثمارية، مثمنا جهود الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة وان الأردن يمتاز ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة ويتمتع بميزات تنافسية مهمة.

من جانبهم، أكد عدد من المستثمرين الأتراك اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم خلال اللقاء سيما بقطاع صناعة الألبسة والمحيكات، وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع.

--(بترا)

م م/م ف/ف ق

20/09/2023 17:38:05