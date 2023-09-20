ندوة في الطفيلة عن يوم التطوع العالمي
التاريخ
9/20/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 20 أيلول ( بترا)- نظم الاتحاد النسائي في الطفيلة بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ندوة حول اليوم الدولي للعمل التطوعي.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي فرع الطفيلة ورئيسة جمعية سيدات الطفيلة، الدكتورة حنان الخريسات، إن العالم بدأ يحتفل بالعمل التطوعي منذ 1985، تقديرا لجهود المتطوعين، وزيادة وعي المجتمعات بأهمية العمل التطوعي.
وبينت أن التطوع جزء مهم من نسيج المجتمع، ويسهم بأحداث تغيير إيجابي وتطوير حلول جديدة للصالح العام، لافتة إلى المرأة تمارس دورا مهما في هذا الجانب.
وركزت الندوة على أهمية العمل التطوعي بما ينعكس إيجابا على المجتمع من خلال تطوير مهارات المشاركين وزيادة التواصل والتشبيك، لتحقيق الرضا عن العمل المقدم.
--(بترا)
س م/ ف م/رق
20/09/2023 17:36:33
MENAFN20092023000117011021ID1107108950
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