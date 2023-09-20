ندوة في الطفيلة عن يوم التطوع العالمي

الطفيلة 20 أيلول ( بترا)- نظم الاتحاد النسائي في الطفيلة بالتعاون مع قسم التوعية والتثقيف في مديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ندوة حول اليوم الدولي للعمل التطوعي.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائي فرع الطفيلة ورئيسة جمعية سيدات الطفيلة، الدكتورة حنان الخريسات، إن العالم بدأ يحتفل بالعمل التطوعي منذ 1985، تقديرا لجهود المتطوعين، وزيادة وعي المجتمعات بأهمية العمل التطوعي.

وبينت أن التطوع جزء مهم من نسيج المجتمع، ويسهم بأحداث تغيير إيجابي وتطوير حلول جديدة للصالح العام، لافتة إلى المرأة تمارس دورا مهما في هذا الجانب.

وركزت الندوة على أهمية العمل التطوعي بما ينعكس إيجابا على المجتمع من خلال تطوير مهارات المشاركين وزيادة التواصل والتشبيك، لتحقيق الرضا عن العمل المقدم.

--(بترا)

س م/ ف م/رق

20/09/2023 17:36:33

