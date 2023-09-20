افتتاح محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية

افتتاح محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية
التاريخ
9/20/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 20 أيلول(بترا)-افتتح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية.
وقال محافظة خلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة إن هذا المشروع يعتبر مشروعا رياديا وصديقا للبيئة وسيوفر الكثير على الجامعة لتتمكن من القيام بمشاريع التطوير والتحديث اللازمة لتجويد العملية الأكاديمية.
بدوره، اكد العجلوني، أن المشروع والذي يعد أكبر مشروع طاقة شمسية في الجامعات الأردنية وبدأ تنفيذه في شهر شباط 2022 يحقق الهدف الأهم للجامعة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتجاه إلى المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء فيها عبر استغلال الطاقة البديلة واستعمال الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الكهرباء الاستهلاكية الخاصة بكلياتها بنسبة 50 بالمئة.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروع سيتيح للجامعة استغلال هذا الوفر في النفقات وتوجيهها إلى تنفيذ عدد من المشروعات اللازمة للجامعة، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة.
وبين ان هذا المشروع سيكون مختبرا عمليا وعلميا لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى الأبحاث العلمية بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة.
واستمع الوزير محافظة والحضور إلى شرح قدمه المهندس وسام زريقات من شركة قعوار للطاقة وهي المنفذة للمشروع حول طبيعته والذي أقيم على مساحة 80 دونما وقدرته الإنتاجية 7 ميغا واط وتبلغ إنتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود 15 مليون كيلو واط ساعة سنويا وتم تركيب 1760 خلية بقدره 545 واط.
وحضر الافتتاح النائب رائد السميرات ورئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومساعد رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة.
يشار الى أن مشروع الطاقة الشمسية جرى تنفيذه في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث الزراعية في حمرة الصحن بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ميغاواط.
--(بترا)
أ ع/ف ق
20/09/2023 17:32:44
MENAFN20092023000117011021ID1107108949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.