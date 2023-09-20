افتتاح محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية

السلط 20 أيلول(بترا)-افتتح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال محافظة خلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة إن هذا المشروع يعتبر مشروعا رياديا وصديقا للبيئة وسيوفر الكثير على الجامعة لتتمكن من القيام بمشاريع التطوير والتحديث اللازمة لتجويد العملية الأكاديمية.

بدوره، اكد العجلوني، أن المشروع والذي يعد أكبر مشروع طاقة شمسية في الجامعات الأردنية وبدأ تنفيذه في شهر شباط 2022 يحقق الهدف الأهم للجامعة فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاتجاه إلى المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء فيها عبر استغلال الطاقة البديلة واستعمال الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الكهرباء الاستهلاكية الخاصة بكلياتها بنسبة 50 بالمئة.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع سيتيح للجامعة استغلال هذا الوفر في النفقات وتوجيهها إلى تنفيذ عدد من المشروعات اللازمة للجامعة، بالإضافة إلى تحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة.

وبين ان هذا المشروع سيكون مختبرا عمليا وعلميا لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة، إضافة إلى الأبحاث العلمية بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة.

واستمع الوزير محافظة والحضور إلى شرح قدمه المهندس وسام زريقات من شركة قعوار للطاقة وهي المنفذة للمشروع حول طبيعته والذي أقيم على مساحة 80 دونما وقدرته الإنتاجية 7 ميغا واط وتبلغ إنتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود 15 مليون كيلو واط ساعة سنويا وتم تركيب 1760 خلية بقدره 545 واط.

وحضر الافتتاح النائب رائد السميرات ورئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومساعد رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة.

يشار الى أن مشروع الطاقة الشمسية جرى تنفيذه في محطة الأميرة تسنيم بنت غازي للبحوث الزراعية في حمرة الصحن بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ميغاواط.

--(بترا)

أ ع/ف ق

20/09/2023 17:32:44