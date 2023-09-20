الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يُطلقان مشروعين للتصدي لهدر الغذاء

عمان 20 أيلول (بترا)- رندا حتامله- أطلقت وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، مشروعين ضمن الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، في إطار التصدي لتحدي هدر الغذاء، وأولويات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030).

وبحسب بيان للوزارة، يسعى المشروعان، لمأسسة العمل، وتعزيز حوكمة إدارة هدر الغذاء، وإطلاق حلول مبتكرة في هذا المجال.

ويهدف المشروع الأول لإطلاق مسابقة "هاكاثون" ابتكارية مع مؤسسة سيواس السويسرية، حيث سيشارك في الهاكاثون المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والأفراد، والجامعات، وسيتم تمكينهم ودعمهم لتنمية أفكارهم المبتكرة وتوسيع نطاقها، مما يسهم في تقليل هدر الغذاء.

ويتضمن المشروع الثاني، ضمن إطار"تعزيز إدارة هدر الغذاء"، الشراكة مع جمعية بسمة الحياة، حيث ستقوم الجمعية بجمع الطعام الزائد من الفنادق، وإعادة توزيعه على الجماعات المحتاجة.

وأكد الحنيفات التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع والأنشطة لتعزيز الأمن الغذائي تماشيا مع الاستراتيجية المحلية للأمن الغذائي، ورؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أهمية التعامل مع هدر الغذاء كتحدي كبير، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة في الأردن.

من جانبه، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، التزام البرنامج الثابت بمواصلة دعم الحكومة الأردنية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يعتبر الحد من هدر الطعام أحد الركائز المحورية ضمن استراتيجية الأمن.

يشار إلى أن حجم الهدر الغذائي في الأردن، يقدر بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1,5 مليون شخص لمدة عام كامل.

--(بترا)





رح/ف م/رق

20/09/2023 17:23:14