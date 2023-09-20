الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يُطلقان مشروعين للتصدي لهدر الغذاء

الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي يُطلقان مشروعين للتصدي لهدر الغذاء
التاريخ
9/20/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- رندا حتامله- أطلقت وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، مشروعين ضمن الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء"، في إطار التصدي لتحدي هدر الغذاء، وأولويات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030).
وبحسب بيان للوزارة، يسعى المشروعان، لمأسسة العمل، وتعزيز حوكمة إدارة هدر الغذاء، وإطلاق حلول مبتكرة في هذا المجال.
ويهدف المشروع الأول لإطلاق مسابقة "هاكاثون" ابتكارية مع مؤسسة سيواس السويسرية، حيث سيشارك في الهاكاثون المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، والأفراد، والجامعات، وسيتم تمكينهم ودعمهم لتنمية أفكارهم المبتكرة وتوسيع نطاقها، مما يسهم في تقليل هدر الغذاء.
ويتضمن المشروع الثاني، ضمن إطار"تعزيز إدارة هدر الغذاء"، الشراكة مع جمعية بسمة الحياة، حيث ستقوم الجمعية بجمع الطعام الزائد من الفنادق، وإعادة توزيعه على الجماعات المحتاجة.
وأكد الحنيفات التزام الوزارة بتنفيذ المشاريع والأنشطة لتعزيز الأمن الغذائي تماشيا مع الاستراتيجية المحلية للأمن الغذائي، ورؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على أهمية التعامل مع هدر الغذاء كتحدي كبير، خصوصاً في ظل الموارد المحدودة في الأردن.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، التزام البرنامج الثابت بمواصلة دعم الحكومة الأردنية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث يعتبر الحد من هدر الطعام أحد الركائز المحورية ضمن استراتيجية الأمن.
يشار إلى أن حجم الهدر الغذائي في الأردن، يقدر بحوالي 93 كيلوغرامًا للفرد في العام؛ أي حوالي 955 ألف طن من الغذاء تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لحوالي 1,5 مليون شخص لمدة عام كامل.
--(بترا)
رح/ف م/رق
20/09/2023 17:23:14
MENAFN20092023000117011021ID1107108948
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