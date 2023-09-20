الأردني عبد الحفيظ عالية عضوا في لجنة الحكام الآسيوية للكراتيه

الأردني عبد الحفيظ عالية عضوا في لجنة الحكام الآسيوية للكراتيه
التاريخ
9/20/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي للكراتيه، الحكم الأردني عبد الحفيظ عالية، عضوا في لجنة الحكام الآسيوية.
وقال اتحاد الكراتيه، إن الاتحاد الآسيوي أعلن عن تشكيل لجنة الحكام الآسيوية، حيث تم اختيار عالية نظرا لخبراته الواسعة، وتميزه بالأداء وكفاءته العالية بالتحكيم.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار حكم أردني بهذه اللجنة.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
20/09/2023 17:18:17
MENAFN20092023000117011021ID1107108947
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