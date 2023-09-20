الأردني عبد الحفيظ عالية عضوا في لجنة الحكام الآسيوية للكراتيه

عمان 20 أيلول (بترا)- اختار الاتحاد الآسيوي للكراتيه، الحكم الأردني عبد الحفيظ عالية، عضوا في لجنة الحكام الآسيوية.

وقال اتحاد الكراتيه، إن الاتحاد الآسيوي أعلن عن تشكيل لجنة الحكام الآسيوية، حيث تم اختيار عالية نظرا لخبراته الواسعة، وتميزه بالأداء وكفاءته العالية بالتحكيم.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار حكم أردني بهذه اللجنة.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

20/09/2023 17:18:17