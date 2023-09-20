اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق حياة للتعليم

عمان 20 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني، وجمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجالات التدريب المهني للطلبة المستهدفين والمقبلين على سوق العمل للفئة العمرية بين 18و29 عاما، لمنحهم فرصة الحصول على المهارات والكفاءات اللازمة.

ووقع الاتفاقية مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى الساكت.

وقال الغرايبة إنّ المؤسّسة حريصة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، لتوفير برامج تدريبية نوعية للشباب بالمحافظات كافة، لافتا إلى تنفيذ وتسويق برامج تدريبية مشتركة، والسعي لعقد المزيد من الشراكات النوعية لتطوير برامجها التدريبية.

وأكد أن المؤسسة تعمل على تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل، إضافة إلى تعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل وصولا للتنمية المستدامة.

من جهته، أشار الساكت إلى أهمية تمكين الشباب مهنيًا واقتصادياً واجتماعياً من خلال دعمهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة تكسبهم المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل.

وبين أهمية الدور التشاركي بين قطاع التدريب والجمعيات الخيرية المعنية بدعم الأسر، لافتا إلى أن هذه الشراكات تأتي بهدف دراسة احتياجات سوق العمل والتدريب بالمجالات المطلوبة حسب الحاجة، وإجراء تعاون في اعتماد معايير وأسس القبول في مجال التدريب وضمن اختصاصات مختلفة.

يشار إلى أن جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، تعمل في مجال دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية من غير المقتدرين ماليًا والمتفوقين دراسيًا؛ لإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد الأردنية.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

20/09/2023 17:16:46

