اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق حياة للتعليم

اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق حياة للتعليم
التاريخ
9/20/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني، وجمعية صندوق حياة للتعليم، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجالات التدريب المهني للطلبة المستهدفين والمقبلين على سوق العمل للفئة العمرية بين 18و29 عاما، لمنحهم فرصة الحصول على المهارات والكفاءات اللازمة.
ووقع الاتفاقية مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم، المهندس موسى الساكت.
وقال الغرايبة إنّ المؤسّسة حريصة على تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعات التنموية، لتوفير برامج تدريبية نوعية للشباب بالمحافظات كافة، لافتا إلى تنفيذ وتسويق برامج تدريبية مشتركة، والسعي لعقد المزيد من الشراكات النوعية لتطوير برامجها التدريبية.
وأكد أن المؤسسة تعمل على تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل، إضافة إلى تعزيز القدرات والمهارات اللازمة للشباب والباحثين عن عمل وصولا للتنمية المستدامة.
من جهته، أشار الساكت إلى أهمية تمكين الشباب مهنيًا واقتصادياً واجتماعياً من خلال دعمهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة تكسبهم المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل.
وبين أهمية الدور التشاركي بين قطاع التدريب والجمعيات الخيرية المعنية بدعم الأسر، لافتا إلى أن هذه الشراكات تأتي بهدف دراسة احتياجات سوق العمل والتدريب بالمجالات المطلوبة حسب الحاجة، وإجراء تعاون في اعتماد معايير وأسس القبول في مجال التدريب وضمن اختصاصات مختلفة.
يشار إلى أن جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، تعمل في مجال دعم طلبة الجامعات والمعاهد المهنية من غير المقتدرين ماليًا والمتفوقين دراسيًا؛ لإعطائهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب المهني في الجامعات والمعاهد الأردنية.
--(بترا)
ع ف/م ف/رق
20/09/2023 17:16:46
MENAFN20092023000117011021ID1107108946
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