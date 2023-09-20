ندوة توعوية حول قانون السير في معان
التاريخ
9/20/2023 2:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
معان 20 أيلول (بترا)- نظمت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول قانون السير الجديد.
وقال مدير إدارة الترخيص المهندس العقيد عمر القرعان، إن ارتفاع أعداد الحوادث المروريّة، والمخالفات والازدحامات التي تشهدها المدن سببا في تعديل قانون السير النافذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أشاد رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة بجهود مديرية الأمن العام التي تقدمها لتوعية المواطنين في مختلف المجالات خاصة المرورية منها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية.
وجرى خلال الندوة عرض لدراسات مرورية أعدتها مديرية الأمن العام، واشتمل على أرقام وإحصائيات مرورية مختلفة، بيّن من خلالها أهم المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها أو استحداثها في القانون المعدل، إضافة إلى الإيضاح حول نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها وما ينجم عن تراكمها.
--(بترا)
دط/م ف/رق
20/09/2023 17:14:36
MENAFN20092023000117011021ID1107108945
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