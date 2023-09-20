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ندوة توعوية حول قانون السير في معان

9/20/2023 2:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

معان 20 أيلول (بترا)- نظمت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، وبالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية حول قانون السير الجديد.
وقال مدير إدارة الترخيص المهندس العقيد عمر القرعان، إن ارتفاع أعداد الحوادث المروريّة، والمخالفات والازدحامات التي تشهدها المدن سببا في تعديل قانون السير النافذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
من جانبه، أشاد رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة بجهود مديرية الأمن العام التي تقدمها لتوعية المواطنين في مختلف المجالات خاصة المرورية منها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية.
وجرى خلال الندوة عرض لدراسات مرورية أعدتها مديرية الأمن العام، واشتمل على أرقام وإحصائيات مرورية مختلفة، بيّن من خلالها أهم المخالفات المرورية التي تم تغليظ عقوبتها أو استحداثها في القانون المعدل، إضافة إلى الإيضاح حول نظام النقاط المرورية وكيفية احتسابها وما ينجم عن تراكمها.
--(بترا)
دط/م ف/رق
20/09/2023 17:14:36

MENAFN20092023000117011021ID1107108945

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