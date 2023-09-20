اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني

عمان 20 أيلول (بترا)- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية لدعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعن المجلس مديره في الأردن والمشرق، الكسندر لامبرت، بحضور السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس الثقافي البريطاني سارة ساند.

وبحسب بيان للوزارة، تأتي الاتفاقية لتعزيز الشراكة الدائمة بين الوزارة والمجلس، وبهدف دعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي، وعملية التعليم والتعلم في الأردن، وذلك من خلال رفع معايير التدريس والتعليم، إضافةً إلى رفع جودة البحث العلمي لتتناسب مع أفضل الممارسات الدولية ومعالجة الأولويات الوطنية.

وثمن محافظة جهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم التطوير والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكداً تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع المجلس.

بدورها، قالت ساند "إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر من أهم الشراكات مع الوزارة، ونتطلع للعمل سوياً لبناء نظام تعليم عالي دولي وفعال بين الأردن والمملكة المتحدة.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مشروع المجلس الثقافي البريطاني نحو الشراكات العالمية ( Going Global Partnerships )، والذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والممارسات الفضلى في قطاع التعليم العالي بين المملكة المتحدة والأردن.

--(بترا)

أ ر/رق

20/09/2023 17:08:43