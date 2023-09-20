اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني
التاريخ
9/20/2023 2:36:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الأربعاء، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية لدعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، وعن المجلس مديره في الأردن والمشرق، الكسندر لامبرت، بحضور السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس الثقافي البريطاني سارة ساند.
وبحسب بيان للوزارة، تأتي الاتفاقية لتعزيز الشراكة الدائمة بين الوزارة والمجلس، وبهدف دعم التطوير في مؤسسات التعليم العالي، وعملية التعليم والتعلم في الأردن، وذلك من خلال رفع معايير التدريس والتعليم، إضافةً إلى رفع جودة البحث العلمي لتتناسب مع أفضل الممارسات الدولية ومعالجة الأولويات الوطنية.
وثمن محافظة جهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم التطوير والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، مؤكداً تطلع الوزارة لمزيد من التعاون مع المجلس.
بدورها، قالت ساند "إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر من أهم الشراكات مع الوزارة، ونتطلع للعمل سوياً لبناء نظام تعليم عالي دولي وفعال بين الأردن والمملكة المتحدة.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مشروع المجلس الثقافي البريطاني نحو الشراكات العالمية ( Going Global Partnerships )، والذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية والممارسات الفضلى في قطاع التعليم العالي بين المملكة المتحدة والأردن.
--(بترا)
أ ر/رق
20/09/2023 17:08:43
MENAFN20092023000117011021ID1107108944
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