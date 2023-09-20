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مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمناطق التنموية وشركة الملكية الأردنية

9/20/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعين منفصلين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية للأعوام 2018 - 2021.
وقال السليحات، بحضور مدير عام المناطق التنموية أروى الحياري، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، إن الاجتماع ناقش الاستيضاحات المتعلقة بالمناطق الحرة والتنموية لعام 2020، كون استيضاحات عامي 2018 و2019 جرى تصويبها وإغلاقها بشكل نهائي، مثمنا جهود الشركة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن اللجنة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، قررت إعطاء مهلة لغاية 16 تشرين الأول المقبل لتصويب وإغلاق المخالفات الواردة في تقرير عام 2020 بشكل نهائي، كما أوصت بمتابعة تصويب المخالفات، فيما تبين وجود مخالفة محالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهتها، استعرضت الحياري، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب المخالفات، مبدية استعدادها لتقديم المعززات اللازمة الى ديوان المحاسبة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المالية استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والشركات التابعة لها، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مديرها العام المكلف سامر المجالي، ونائبه فراس القراعين.
وقال السليحات إن بعض مخالفات الشركة محالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف أنه بعد بحث ملف شركة الأجنحة الملكية تبين أنها تحت التصفية، وهناك بعض المخالفات محالة الى هيئة النزاهة.
وبشأن مخالفات شركتي"رويال تورز" و "تكرم لخدمات المطارات"، أوصت مالية النواب بمتابعة تصويب جميع المخالفات الواردة في التقارير، بالتعاون بين الشركات وديوان المحاسبة.
من جهتهم، شدد النواب: عمر النبر، وأحمد القطاونة، وفراس العجارمة، وخالد البستنجي، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، على ضرورة تصويب المخالفات واتخاذ الخطوات التي تحافظ على المال العام، مؤكدين أهمية التواصل المستمر مع ديوان المحاسبة، لإنهاء الاستيضاحات وإغلاقها.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
20/09/2023 16:52:24

MENAFN20092023000117011021ID1107108943

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