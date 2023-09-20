مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمناطق التنموية وشركة الملكية الأردنية

مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بالمناطق التنموية وشركة الملكية الأردنية
التاريخ
9/20/2023 2:36:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعين منفصلين برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية للأعوام 2018 - 2021.
وقال السليحات، بحضور مدير عام المناطق التنموية أروى الحياري، وأمين عام ديوان المحاسبة بالوكالة سامر مدانات، إن الاجتماع ناقش الاستيضاحات المتعلقة بالمناطق الحرة والتنموية لعام 2020، كون استيضاحات عامي 2018 و2019 جرى تصويبها وإغلاقها بشكل نهائي، مثمنا جهود الشركة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن اللجنة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الحضور، قررت إعطاء مهلة لغاية 16 تشرين الأول المقبل لتصويب وإغلاق المخالفات الواردة في تقرير عام 2020 بشكل نهائي، كما أوصت بمتابعة تصويب المخالفات، فيما تبين وجود مخالفة محالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهتها، استعرضت الحياري، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتصويب المخالفات، مبدية استعدادها لتقديم المعززات اللازمة الى ديوان المحاسبة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المالية استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والشركات التابعة لها، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مديرها العام المكلف سامر المجالي، ونائبه فراس القراعين.
وقال السليحات إن بعض مخالفات الشركة محالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف أنه بعد بحث ملف شركة الأجنحة الملكية تبين أنها تحت التصفية، وهناك بعض المخالفات محالة الى هيئة النزاهة.
وبشأن مخالفات شركتي"رويال تورز" و "تكرم لخدمات المطارات"، أوصت مالية النواب بمتابعة تصويب جميع المخالفات الواردة في التقارير، بالتعاون بين الشركات وديوان المحاسبة.
من جهتهم، شدد النواب: عمر النبر، وأحمد القطاونة، وفراس العجارمة، وخالد البستنجي، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، على ضرورة تصويب المخالفات واتخاذ الخطوات التي تحافظ على المال العام، مؤكدين أهمية التواصل المستمر مع ديوان المحاسبة، لإنهاء الاستيضاحات وإغلاقها.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
20/09/2023 16:52:24
MENAFN20092023000117011021ID1107108943
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