الثقافة والشباب في الأعيان تلتقي وفدا من مجلس النواب الصيني

عمّان 20 أيلول (بترا)- التقت لجنة الثقافة والشباب في مجلس الأعيان، برئاسة العين محمد داووية، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (لو شوه تانغ) والوفد المرافق.

وتحدث داودية عن الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز العلاقات الأردنية الصينية في المجالات كافة، من خلال الزيارات الملكية المتبادلة، التي أسهمت في تحفيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وأشار إلى توافق المواقف السياسية بين البلدين الصديقين خاصة فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

من جهته، تحدث تانغ، بحضور السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، عن عمّق العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع المملكة، مؤكدًا أهمية تعزيز آفاق التعاون الثنائي ليشمل مختلف القطاعات والمجالات.

وأستعرض آلية عمل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يتكون من 10 لجان دائمة، ويبلغ عدد أعضائه 2900 عضو، مبينًا أن كل دورة في المجلس تستمر مدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن تأسيس لجنة الصداقة الصينية الأردنية في المجلس يدل على اهتمام الصين بتعزيز علاقاتها مع الأردن.

ولفت إلى أن المجلس يُناقش خلال دورته الحالية، 300 قانون، منها 35 قانونا بمجال التعليم والصحة والثقافة، من أهمها قانون التعليم قبل المدرسة.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة الأعيان، سليم خير، وإبراهيم الطراونة، وسمير بينو، وخالد أبو العز، وعيسى مراد، رئيس لجنة الصداقة الأردنية الصينية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والجامعي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية، لافتين إلى أهمية تأسيس جامعة صينية في المملكة، والتعاون في مجال التدريب المهني وغيرها.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

20/09/2023 16:43:21