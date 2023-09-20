وزير البيئة يلتقي نظيره القطري

وزير البيئة يلتقي نظيره القطري
التاريخ
9/20/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال لقائه وزير البيئة والتغير المناخي القطري الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، المواضيع البيئية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الردايدة وآل ثاني على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي التي تواجه العالم والمنطقة بوجه خاص.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مواضيع الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، ومواجهة آثار التغير المناخي والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المحميات.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
20/09/2023 16:39:38
MENAFN20092023000117011021ID1107108941
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