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وزير البيئة يلتقي نظيره القطري

9/20/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال لقائه وزير البيئة والتغير المناخي القطري الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، المواضيع البيئية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الردايدة وآل ثاني على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي التي تواجه العالم والمنطقة بوجه خاص.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مواضيع الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، ومواجهة آثار التغير المناخي والاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة المحميات.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
20/09/2023 16:39:38

MENAFN20092023000117011021ID1107108941

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