افتتاح ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية

عمان 20 أيلول(بترا) - افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع شركة أدوية فياتريس العالمية.

وأكد مهيدات، أهمية الورشة في المساهمة في بناء قدرات موظفي المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين في مجال أحدث تطبيقات برامج تقييم التكنولوجيا الصحية، والمساهمة في رسـم السياسـات وصـنع القـرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، إضافة إلى التعريف بأفضـل ممارسات تخصـــيص الأمـــــوال للتـــدخلات والتكنولوجيات الصحية وتحديـد الأولويـات فـي مجـال الرعايـة الصـحية.

وأشار إلى أن المؤسسة، أنهت إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، وبدأت مناقشتها مع أصحاب العلاقة من الشركاء الاستراتيجيين، وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع، واستكمالا لنهج عمل المؤسسة.

ولفت إلى أن التحديثات على الأسس شملت، تطبيق برامج تقييم التكنولوجيا الصحية، نظرا لأهميتها في المساعدة على تحديد أسعار الأدوية بما يحقق أكبر المكاسب الصحية ويحقق قيمة مقابل المال.

وتشمل الورشة التي تستمر يومين، سلسلة من المحاضرات العلمية يقدمها دكتور اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية في جامعة عين شمس إسلام عنان ودكتور اقتصاديات الصحة والتكاليف في الأكاديمية المصرية البحرية، أحمد إبراهيم، حول وضع السياسات الصحية لاقتصاديات الدواء والتسعير، والأنواع المختلفة لتحليل دساتير الاقتصاد الصيدلاني ، وأفضل ممارسات تسجيل وتسعير الأدوية، ومخرجات ونتائج الاقتصاد الصحي ومقدمة عن نماذج الاقتصاد الصيدلاني، وتحليل نماذج الاقتصاد الصيدلاني، إضافة إلى مناقشة توصيات الدراسات في هذا المجال.

--(بترا)

ع د/ ف م

20/09/2023 16:38:43