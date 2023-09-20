افتتاح ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية
التاريخ
9/20/2023 2:36:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول(بترا) - افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع شركة أدوية فياتريس العالمية.
وأكد مهيدات، أهمية الورشة في المساهمة في بناء قدرات موظفي المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين في مجال أحدث تطبيقات برامج تقييم التكنولوجيا الصحية، والمساهمة في رسـم السياسـات وصـنع القـرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، إضافة إلى التعريف بأفضـل ممارسات تخصـــيص الأمـــــوال للتـــدخلات والتكنولوجيات الصحية وتحديـد الأولويـات فـي مجـال الرعايـة الصـحية.
وأشار إلى أن المؤسسة، أنهت إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، وبدأت مناقشتها مع أصحاب العلاقة من الشركاء الاستراتيجيين، وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع، واستكمالا لنهج عمل المؤسسة.
ولفت إلى أن التحديثات على الأسس شملت، تطبيق برامج تقييم التكنولوجيا الصحية، نظرا لأهميتها في المساعدة على تحديد أسعار الأدوية بما يحقق أكبر المكاسب الصحية ويحقق قيمة مقابل المال.
وتشمل الورشة التي تستمر يومين، سلسلة من المحاضرات العلمية يقدمها دكتور اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية في جامعة عين شمس إسلام عنان ودكتور اقتصاديات الصحة والتكاليف في الأكاديمية المصرية البحرية، أحمد إبراهيم، حول وضع السياسات الصحية لاقتصاديات الدواء والتسعير، والأنواع المختلفة لتحليل دساتير الاقتصاد الصيدلاني ، وأفضل ممارسات تسجيل وتسعير الأدوية، ومخرجات ونتائج الاقتصاد الصحي ومقدمة عن نماذج الاقتصاد الصيدلاني، وتحليل نماذج الاقتصاد الصيدلاني، إضافة إلى مناقشة توصيات الدراسات في هذا المجال.
--(بترا)
ع د/ ف م
20/09/2023 16:38:43
MENAFN20092023000117011021ID1107108940
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