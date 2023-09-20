التعليم النيابية تلتقي وفدا من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

عمان 20 أيلول (بترا)- بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب طالب الصرايرة، خلال لقائها وفدا من لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، خلال حضوره اللقاء، أهمية التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين الأردن والجمهورية الصينية، مشيداً بالمبادئ الصينية التي تخدم الإنسانية.

وأشاد بمواقف الصين على مستوى القضايا العالمية والعالم العربي والأردني والتي تحظى باحترام كبير، سيما الدعم المستمر للموقف السياسي الأردني من القضية الفلسطينية والمؤيد للحل السياسي بإقامة دولة فلسطينية.

وأعرب عن احترامه للموقف الصيني في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في فلسطين.

من جانبه، أكد الصرايرة أهمية التعاون بين البلدين الصديقين وفتح مجال التبادل في مجالات التعليم والثقافة، سيما في مجال التخصصات والبرامج التعليمية على مستوى الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه.

ودعا إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، سيما في قطاع التعليم المهني والتقني إلى جانب قضايا الشباب، مشيرا إلى أهمية إيجاد دعم فني ومادي للمدارس في الأردن وما تحتاجه لتشمل بيئة جاذبة للطلاب وتعزيز مكانة المدرسة لديهم.

وقال إن اللجنة تسعى لإيجاد مشاريع تنموية واقتصادية واستثمارات للحد من مشكلة البطالة، لافتا إلى أهمية التعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال.

من جهته، أشاد رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لوه شو قانغ، بمخرجات التعليم العالي في الأردن، حيث أنه يتصدر العالم، لافتا إلى التواصل الدائم بين الجامعات الأردنية والصينية.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الأردن في مجالات التعليم المختلفة، حيث زار وفد صيني يمثل 5 جامعات صينية قبل أيام الأردن لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي وعقد جلسات للتباحث مسؤولين أردنيين في هذا المجال.

وأضاف أنه تم أيضا افتتاح معهدين ثقافيين في الأردن ليكونوا فرصة للتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، ونتطلع إلى دعم المركزين، مشيراً إلى افتتاح مركز أعمال الثقافة الصينية عام2021 ، للتعليم المضاد ونشر الثقافة الصينية وتعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

من جانبهم، أكد النواب، ناجح العدوان، وهايل عياش، وزينب البدول، وفايزة عضيبات، وزهير السعيدات، وأسماء الرواحنة، حجم التعاون والتبادل الثقافي المستمر مع الجانب الصيني والعلاقات الثنائية بين البلدين القائمة على الاحترام والتقدير.

وعبروا عن شكرهم لجمهورية الصين على دعم القضايا العربية والإسلامية، سيما القضية الفلسطينية ودعم الوصاية الهاشمية بالحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعوا الوفد إلى المساهمة في تعزيز التعاون في المجال التعليمية والثقافية والتجارية والسياحية، إضافة إلى رفد الأردن بالخبرات في مجال التعليم المهني والتقني وزيادة التعاون في هذا المجال لما تملكه الصين من خبرات طويلة في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الدعم الاقتصادي والتبادل التجاري.

--(بترا)

ع س/م ف/رق

20/09/2023 16:38:11