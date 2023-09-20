النقابات المهنيّة تطلق حملة لإغاثة متضرري زلزال المغرب وإعصار ليبيا

عمان 20 أيلول(بترا)- أعلن مجمع النقابات المهنيّة، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مجمع النقابات المهنيّة، يعمل على وحدة الصف ومراعاة مصلحة الأمة، وفي هذه اللحظة الحرجة نجد أنفسنا مسؤولين تجاه إخوتنا في المغرب وليبيا، فهم بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وشدد الزعبي على أن حملات الإغاثة تهدف إلى إنقاذ الأرواح والإغاثة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن المشترك.

وأعلن سمارة، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للمتضررين، حيث سيتم استقبال التبرعات والمساعدات المالية في مقر مجمع النقابات المهنية وكافة فروع النقابات في المحافظات، إضافة الى التبرع المالي من خلال حساب الحملة في البنك الإسلامي الأردني/فرع الشميساني/49720، ومن خلال كليك عبرالأيبان:JO 69 JIBA 0020 0000 2517 7410 40 .

من جانبه، قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، إن النقابات المهنية دأبت ومنذ تأسيسها على الوقوف مع الامة العربية عندما تتعرض إلى النكبات، و الأردن من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب أمتها.

--(بترا)

ن ن/ف م/ف ق

20/09/2023 16:35:39