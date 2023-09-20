النقابات المهنيّة تطلق حملة لإغاثة متضرري زلزال المغرب وإعصار ليبيا

النقابات المهنيّة تطلق حملة لإغاثة متضرري زلزال المغرب وإعصار ليبيا
التاريخ
9/20/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول(بترا)- أعلن مجمع النقابات المهنيّة، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب وإعصار ليبيا.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مجمع النقابات المهنيّة، يعمل على وحدة الصف ومراعاة مصلحة الأمة، وفي هذه اللحظة الحرجة نجد أنفسنا مسؤولين تجاه إخوتنا في المغرب وليبيا، فهم بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وشدد الزعبي على أن حملات الإغاثة تهدف إلى إنقاذ الأرواح والإغاثة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتضامن المشترك.
وأعلن سمارة، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للمتضررين، حيث سيتم استقبال التبرعات والمساعدات المالية في مقر مجمع النقابات المهنية وكافة فروع النقابات في المحافظات، إضافة الى التبرع المالي من خلال حساب الحملة في البنك الإسلامي الأردني/فرع الشميساني/49720، ومن خلال كليك عبرالأيبان:JO 69 JIBA 0020 0000 2517 7410 40 .
من جانبه، قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، إن النقابات المهنية دأبت ومنذ تأسيسها على الوقوف مع الامة العربية عندما تتعرض إلى النكبات، و الأردن من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب أمتها.
--(بترا)
ن ن/ف م/ف ق
20/09/2023 16:35:39
MENAFN20092023000117011021ID1107108938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.