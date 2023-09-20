المباشرة بمشروع إدارة النفايات الصلبة بالطفيلة

الطفيلة 20 أيلول(بترا)- باشرت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة وبدعم من مجلس المحافظة، بتنفيذ حملات للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل لمجاري وتصاريف مياه الأمطار في العديد من المواقع الحيوية في الطفيلة، وذلك ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة، الذي تنفذه المديرية.

وكان محلس المحافظة، خصص مبلغ 40 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي، لصيانة وتنظيف جوانب الطرق الرئيسية والفرعية المتضررة جراء الهطولات المطرية خلال الموسم المطري الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة المهندس أحمد الحوامدة، إن المجلس قرر تخصيص مبالغ مالية لمشروع إدارة النقابات ليتم تنفيذه من خلال تشكيل ورشات تشغيلية من العاطلين عن العمل وعددهم 45 عاملا، بغية صيانة وإعادة تأهيل جوانب الطرق والعبارات الأنبوبية والصندوقية التي تأثرت بانجرافات التربة والسيول نتيجة للأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وما صاحبها من شدة السقوط المطري وانجراف الحجارة والأتربة في الشوارع العامة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في إدامة الحركة المرورية على الطرق الحيوية وتأهيلها، والمحافظة على سلامة المشاة والسواقين، وتحقيق عناصر السلامة المرورية على الطرق المتضررة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتشغيل أيدي عاملة من أبناء المحافظة.

--(بترا)

س م/ف م/ف ق

20/09/2023 16:32:45

