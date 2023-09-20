المباشرة بمشروع إدارة النفايات الصلبة بالطفيلة

المباشرة بمشروع إدارة النفايات الصلبة بالطفيلة
التاريخ
9/20/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 20 أيلول(بترا)- باشرت مديرية الأشغال العامة في الطفيلة وبدعم من مجلس المحافظة، بتنفيذ حملات للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل لمجاري وتصاريف مياه الأمطار في العديد من المواقع الحيوية في الطفيلة، وذلك ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة، الذي تنفذه المديرية.
وكان محلس المحافظة، خصص مبلغ 40 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي، لصيانة وتنظيف جوانب الطرق الرئيسية والفرعية المتضررة جراء الهطولات المطرية خلال الموسم المطري الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة المهندس أحمد الحوامدة، إن المجلس قرر تخصيص مبالغ مالية لمشروع إدارة النقابات ليتم تنفيذه من خلال تشكيل ورشات تشغيلية من العاطلين عن العمل وعددهم 45 عاملا، بغية صيانة وإعادة تأهيل جوانب الطرق والعبارات الأنبوبية والصندوقية التي تأثرت بانجرافات التربة والسيول نتيجة للأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وما صاحبها من شدة السقوط المطري وانجراف الحجارة والأتربة في الشوارع العامة.
وأضاف أن المشروع سيسهم في إدامة الحركة المرورية على الطرق الحيوية وتأهيلها، والمحافظة على سلامة المشاة والسواقين، وتحقيق عناصر السلامة المرورية على الطرق المتضررة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتشغيل أيدي عاملة من أبناء المحافظة.
--(بترا)
س م/ف م/ف ق
20/09/2023 16:32:45
MENAFN20092023000117011021ID1107108937
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