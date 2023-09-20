انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات القيادية للقطاع الصحي

انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات القيادية للقطاع الصحي
التاريخ
9/20/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- احتفلت وزارة الصحة، بانتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير القدرات القيادية والإدارية لقطاع الصحة العام في الأردن الذي نفذته الوزارة، والخدمات الطبية الملكية، والوكالة الأميركية التنمية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، خلال رعايتها الحفل مندوبة عن الوزير، إن البرنامج صمم لرفع سوية أداء العاملين في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام، واستجابة لما جاء في رؤية التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي، وتنفيذا لما ورد في الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وأضافت أنّ وزارة الصحة تعمل باستمرار على تعزيز الدور القيادي لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها، لأهمية ذلك في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية والصحة العامة تحتاج إلى أفراد يمكنهم المساعدة في رفع مستوى الوعي بمفاهيم معينة، وتأييد الأفكار المبتكرة بينما يلهمون الآخرين ليكونوا جزءا من العمل.
وبينت خريسات أنّ تطوير مهارات الإدارات في مجال الرعاية الصحية، من شأنه تعزيز نظام الرعاية الصحية لتقديم خدمات أكثر استجابة وفعالية، مثمنة الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، التي من شأنها تعزيز الاستمرار في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
بدوره، أكد نائب مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، كريستوفر ستيل، التزام بلاده بدعم وزارة الصحة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وقال ستيل إن هذا الجهد المشترك بين الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومنظمة الصحة العالمية، مثال ممتاز على التآزر بين التعلم المستمر، وتنمية المهارات القيادية في قطاع الرعاية الصحية".
وحقق البرنامج التدريبي تغييرات إيجابية عدة، منها استخدم مستشفى الأميرة بديعة في إربد مهارات تحليل البيانات لإنشاء غرفة عمليات أخرى في المستشفى، وضع مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البتراء خطة لإنشاء وحدة لجراحة العظام داخل المستشفى لعلاج أفراد المجتمع المحلي والسياح في الموقع، ما يقلل من وقت علاج المرضى وتكلفة الرعاية.
ودرّب البرنامج خلال سبعة أشهر 33 مدير مستشفى و 122 من الطواقم الإدارية لهذه المستشفيات، وغطى محاور مختلفة منها الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة عمليات التزويد، وإدارة الأزمات، واستراتيجيات تحسين الجودة، واستخدام البيانات بفعالية في اتخاذ القرارات.
ويمهد نجاح البرنامج الطريق لتوسيع نطاق وصوله إلى 600 مدير وموظف إداري يعملون في المنشآت الصحية في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
--(بترا)
ع د/ن ح/ف ق
20/09/2023 16:31:16
MENAFN20092023000117011021ID1107108936
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