انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات القيادية للقطاع الصحي

عمان 20 أيلول (بترا)- احتفلت وزارة الصحة، بانتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير القدرات القيادية والإدارية لقطاع الصحة العام في الأردن الذي نفذته الوزارة، والخدمات الطبية الملكية، والوكالة الأميركية التنمية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، خلال رعايتها الحفل مندوبة عن الوزير، إن البرنامج صمم لرفع سوية أداء العاملين في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام، واستجابة لما جاء في رؤية التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي، وتنفيذا لما ورد في الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأضافت أنّ وزارة الصحة تعمل باستمرار على تعزيز الدور القيادي لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها، لأهمية ذلك في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية والصحة العامة تحتاج إلى أفراد يمكنهم المساعدة في رفع مستوى الوعي بمفاهيم معينة، وتأييد الأفكار المبتكرة بينما يلهمون الآخرين ليكونوا جزءا من العمل.

وبينت خريسات أنّ تطوير مهارات الإدارات في مجال الرعاية الصحية، من شأنه تعزيز نظام الرعاية الصحية لتقديم خدمات أكثر استجابة وفعالية، مثمنة الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، التي من شأنها تعزيز الاستمرار في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

بدوره، أكد نائب مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، كريستوفر ستيل، التزام بلاده بدعم وزارة الصحة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وقال ستيل إن هذا الجهد المشترك بين الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومنظمة الصحة العالمية، مثال ممتاز على التآزر بين التعلم المستمر، وتنمية المهارات القيادية في قطاع الرعاية الصحية".

وحقق البرنامج التدريبي تغييرات إيجابية عدة، منها استخدم مستشفى الأميرة بديعة في إربد مهارات تحليل البيانات لإنشاء غرفة عمليات أخرى في المستشفى، وضع مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البتراء خطة لإنشاء وحدة لجراحة العظام داخل المستشفى لعلاج أفراد المجتمع المحلي والسياح في الموقع، ما يقلل من وقت علاج المرضى وتكلفة الرعاية.

ودرّب البرنامج خلال سبعة أشهر 33 مدير مستشفى و 122 من الطواقم الإدارية لهذه المستشفيات، وغطى محاور مختلفة منها الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة عمليات التزويد، وإدارة الأزمات، واستراتيجيات تحسين الجودة، واستخدام البيانات بفعالية في اتخاذ القرارات.

ويمهد نجاح البرنامج الطريق لتوسيع نطاق وصوله إلى 600 مدير وموظف إداري يعملون في المنشآت الصحية في القطاع العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.

--(بترا)

ع د/ن ح/ف ق

20/09/2023 16:31:16