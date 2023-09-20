السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/20/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول(بترا)-صالح الخوالدة- ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام زعماء العالم ،خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والعادلة، والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.
وقال خيري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومهمة جدا لزعماء العالم ، حيث أكد جلالته أن الشعب الفلسطيني يواجه التحديات الكبيرة والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.
وبين ان جلالته اكد انه لا يمكن أن يتحقق السلام إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس.
وقال خيري إن جلالة الملك، تناول أخطر ما يقوم به الاحتلال في فلسطين عندما خاطب العالم بخصوص الاستيطان الذي يبتلع الأرض الفلسطينية.
واكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، التي تلقى مباركة فلسطينية دائمة.
وقال السفير، إن الشعب الفلسطيني وقيادته يعبرون عن تقديرهم لخطاب جلالة الملك وشكرهم للأردن، على المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في جميع المجالات والمناسبات.
--(بترا)
ص خ/ف م/ف ق
20/09/2023 16:25:50
MENAFN20092023000117011021ID1107108935
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