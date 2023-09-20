السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

عمان 20 أيلول(بترا)-صالح الخوالدة- ثمن السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، ما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام زعماء العالم ،خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والعادلة، والتحذير من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وقال خيري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة ومهمة جدا لزعماء العالم ، حيث أكد جلالته أن الشعب الفلسطيني يواجه التحديات الكبيرة والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.

وبين ان جلالته اكد انه لا يمكن أن يتحقق السلام إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس.

وقال خيري إن جلالة الملك، تناول أخطر ما يقوم به الاحتلال في فلسطين عندما خاطب العالم بخصوص الاستيطان الذي يبتلع الأرض الفلسطينية.

واكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، التي تلقى مباركة فلسطينية دائمة.

وقال السفير، إن الشعب الفلسطيني وقيادته يعبرون عن تقديرهم لخطاب جلالة الملك وشكرهم للأردن، على المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في جميع المجالات والمناسبات.

--(بترا)

ص خ/ف م/ف ق

20/09/2023 16:25:50

