الكهرباء الوطنية تنظم ورشة متخصصة حول إدارة المشتريات

عمان 20 أيلول (بترا)- نظمت شركة الكهرباء الوطنية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بتطوير منهجية إدارة المشتريات في الشركة.

وبحسب بيان للشركة، تهدف الورشة إلى تطوير منهجية إدارة المشتريات في الشركة، وما تتضمنه من إجراءات توحيد لوثائق العطاءات والشروط المرجعية، والوصول إلى القائمة المختصرة للشركات والمعدات، لما له من أثر في زيادة الفعالية، وتحسين الأداء أثناء تنفيذ العملية الشرائية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والعدالة بين المشاركين، وزيادة أعداد المشاركين في العطاءات، بما يتوافق مع نظام المشتريات الحكومي رقم (8) لسنة 2022 الصادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور.

وجرى خلال الورشة، تقديم شرح مفصل واستعراض لأفضل الممارسات العالمية ومقارنات أداء بين شركة الكهرباء الوطنية والشركات المماثلة عالميا.

كما تضمنت جلسات حوار ونقاشات مع المعنيين من الدوائر الفنية في إدارة مشاريع النقل من تصميم محطات وخطوط وهندسة مدنية، إضافة إلى المعنيين من دائرة المشتريات والدائرة القانونية، ليتم وضع خارطة طريق وخطة عمل لتطوير منهجية الشراء وفق احتياجات شركة الكهرباء الوطنية وأولوياتها.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

20/09/2023 16:08:33