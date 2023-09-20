الكهرباء الوطنية تنظم ورشة متخصصة حول إدارة المشتريات

الكهرباء الوطنية تنظم ورشة متخصصة حول إدارة المشتريات
التاريخ
9/20/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- نظمت شركة الكهرباء الوطنية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة بتطوير منهجية إدارة المشتريات في الشركة.
وبحسب بيان للشركة، تهدف الورشة إلى تطوير منهجية إدارة المشتريات في الشركة، وما تتضمنه من إجراءات توحيد لوثائق العطاءات والشروط المرجعية، والوصول إلى القائمة المختصرة للشركات والمعدات، لما له من أثر في زيادة الفعالية، وتحسين الأداء أثناء تنفيذ العملية الشرائية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والعدالة بين المشاركين، وزيادة أعداد المشاركين في العطاءات، بما يتوافق مع نظام المشتريات الحكومي رقم (8) لسنة 2022 الصادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور.
وجرى خلال الورشة، تقديم شرح مفصل واستعراض لأفضل الممارسات العالمية ومقارنات أداء بين شركة الكهرباء الوطنية والشركات المماثلة عالميا.
كما تضمنت جلسات حوار ونقاشات مع المعنيين من الدوائر الفنية في إدارة مشاريع النقل من تصميم محطات وخطوط وهندسة مدنية، إضافة إلى المعنيين من دائرة المشتريات والدائرة القانونية، ليتم وضع خارطة طريق وخطة عمل لتطوير منهجية الشراء وفق احتياجات شركة الكهرباء الوطنية وأولوياتها.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
20/09/2023 16:08:33
MENAFN20092023000117011021ID1107108934
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